‘Isha në shtrat me atë kur…’! Livia zbulon mesazhet me Mevlanin

Eftuar në “Goca dhe Gra”, Livia Brunga ka zbuluar detaje nga marrëdhënia me ish-konkurrentin e “Për’puthen”, Mevlan Shaba.

Livia tregoi ‘live’ mesazhet mes saj dhe Mevlanit, ndërsa tha se nuk e meritonte këtë gjë.

Ndër të tjera ajo tha “I kam të gjitha të faktuara, pasi kemi qenë në kontakt. Kam mesazhe. Nëse doni mund t’i tregoj. Kam dhënë një deklaratë aq të fortë sa kam mundësi ta mbroj. Më tha ‘do vish në Tiranë të takohemi?’. Kur u ktheva nga Italia u takuam.

Ishte ora 01:30, i ra telefoni dhe tha që ishte mami. Nuk përgjigjet fillimisht. E hapi dhe tha ‘je me të vjella? Do vij në shtëpi’. Më pas e lidha unë ‘kush është me të vjella’. Nuk jam unë një gocë për tu tallur. Kush është Mevlan Shaba. Që më merr në videocall dhe më thotë që më do. Jam e nxehur. Nuk e meritoja këtë. Mendoj që ishte i sinqertë të dashuri, nuk i leverdiste të kthehej tek unë edhe kur ishte larg. Më thoshte ‘të dua, kam për të dashur gjithë jetën’. Pas këtij rrëfimi, më kanë shkruar shumë vajza që ky njeri ka ngacmuar edhe vajza të tjera ndërkohë. Unë sot kam shpëtuar. Meritoj sinqeritet, siç kam qenë gjithmonë.

Unë mezi ushqehem, nuk ndihem mirë”.