Mbyllet barazim pa gola sfida Shqipëri-Çeki

Shqipëria barazoi pa gola ndaj Çekisë, në ndeshjen e vlefshme për raundin e pestë në Ligën e Kombeve.

Pavarësisht rasteve të shumta nga të dyja portat, asnjëra nga kombëtaret nuk ia doli t shënojë dot. Vlen të përmendet se në pjesën e parë, kuqezinjtë ishin me fat, pasi u shpëtuan nga dy tranversa.

Fraksioni i dytë foli më shumë për Shqipërinë, që ishte dominuese në fushë dhe më kërkuese.

Me këtë barazim, Shqipëria mban vendin e tretë në Grupin B1 me 7 pikë, ndërsa Çekia ruan vendin e parë me 8 pikë. Ndeshja e radhës për Kombëtaren kuqezi, do të jetë ndaj Ukrainës 3 ditë më vonë.

Mbyllet sfida!

90’- Akordohen 3 minuta shtesë.

85’- Largohen Laçi dhe Tuci te Shqipëria. Futen Uzuni dhe Abrashi.

84’- Dy zëvendësime te Çekia. Largohen Sulc dhe Provod, për t’i lënë vendin Kuchta dhe Lingr.

83’- Provon Asllani nga goditja e dënimit, por topi ndalet në murin mbrojtës.

81’- Ernest Muçi lëviz bukur dhe fiton faull në afërsi të zonës së kundërshtarit. Mundësi e mirë për Shqipërinë.

74’- Ndërhyrje vendimtare e Ismajlit, që largon një aksion të rrezikshëm. Mbrojtësi i Shqipërisë fiton faull në zonën e tij.

72’- Zëvendësim te Shqipëria, Muçi merr vendin e Bajramit.

69’- Bajrami humb një top të rrezikshëm në afërsi të zonës. Mbyll Ramadani.

67’– Soucek shpërdoron një mundësi të mirë shënimi. Mesfushori nuk gjuan si duhet në zonë.

65’- Dy zëvendësime te Çekia. Largohen Chory dhe Cerby, për t’i lënë vendin Kliment dhe Hlozek.

57’- Seferi pretendon për penallti pas një kontakti në zonë, por gjyqtari vazhdon lojën.

55’- Karton i verdhë për Chory-n, pas një ndërhyrje të gabuar ndaj Kristjan Asllanit.

54’– Mundësi e mirë për Shqipërinë. Asllani vertikalizon për Laçin në zonë, mesfushori vonohet në gjuajtje dhe topi largohet në goditje këndi.

52’- Kundërsulm i shpejtë nga Shqipëria, me Bajramin që pas një kombinimi me Asllanin provon nga jashtë zone. Topi devijohet dhe shkon në goditje këndi.

51’- Pretendime për penallti te Çekia, por gjyqtari vazhdon lojën.

50’– Bajrami merr fundoren dhe pason në zonë, por topi shkon në duart e Kovar.

48’- Çekia rrezikon me Cerny-n, i cili provon me një gjuajtje të fortë nga jashtë zone. I vëmendshëm Strakosha që largon rrezikun.

45′- Starton pjesa e dytë!

Shqipëri-Çeki, pjesa e parë

Mbyllet pjesa e parë.

46’– Sulme të vazhdueshme të kuqezinjve. Asllani dhe Seferi nuk shfrytëzojnë rastet.

Akordohen 2 minuta shtesë!

45’- Mundësia më e mirë për shënim te Shqipëria. Ivan Balliu kroson nga e djathta në zonë, aty ku Laçi provon me kokë, por e ndal portieri Kovar.

42’– Qazim Laçi provon me një gjuajtje nga jashtë zone, por tentativa është e gabuar dhe shkon jashtë, pa probleme për miqtë.

39’– Çekët e kanë të vështirë të dalin përpara. Shqipëria është e vendosur mirë në mesfushë.

35’– Aksioni i rrjedhshëm i Shqipërisë. Mitaj pason për Bajramin në hyrje të zonës, i cili provon me një gjuajtje të fortë, por nuk ka koordinatat e duhura dhe shkon jashtë.

29’– Zëvendësim i detyruar te Shqipëria. Jasir Asani dëmtohet dhe nuk e vazhdon dot lojën, vendin e tij e merr Taulant Seferi.

24’- Panik në portën e Shqipërisë, Strakosha ndal në dy kohë një top që po i drejtohej portës.

21’- Mitaj i vendosur mirë në zonë, largon një moment të rrezikshëm të çekëve, duke spastruar gjithçka.

16’- Çfarë rasti për Shqipërinë! Bajrami kalon një kundërshtar nga e majta dhe futet në zonë, por gabon në momentin e fundit. Futbollisti kuqezi nuk arrin të pasojë në zonë.

14’– Kartoni i parë i verdhë. Soucek ndëshkohet, pas një goditje në fytyrë ndaj Tucit.

13’– Tranversa shpëton sërish Shqipërinë. Gjuajtja e Cerv nga jashtë zone, ndalet te trau i portës, pas devijimit të Strakoshës.

12’- Shpëton me fat Shqipëria. Një goditje me kokë nga mbrojtësi Jemelka, ndalet nga tranversa.

8’- Çekët marrin momentalisht kontrollin e lojës, duke provuar të rrezikojnë, por Shqipëria është e vendosur mirë në prapavijë.

4’- Mundësi e mirë për Shqipërinë. Asani kalon një kundërshtar, por ndalet nga Holes në momentin e fundit, i cili ishte lojtari i fundit dhe e largoi topin.

20:50, 16 Nëntor 2024 “Shqiponjat janë të uritura” Tifozët Kuqezi dhurojnë show në tribuna me koreografinë. Gjatë këndimit të himnit kombëtar ata kanë hedhur një banderolë me mbishkrimin “Eagles are hungry”.

20:46, 16 Nëntor 2024 2’- Shqipëria shfaqet më kërkuese nga fillimi, duke provuar të depërtojë në sulm me Bajramin dhe Asanin.

0′– Starton sfida në “Air Albania”!

20:40, 16 Nëntor 2024 Formacionet zyrtare në Shqipëri-Çeki: SHQIPËRIA: Strakosha; Balliu, Ismajli, Ajeti, Mitaj; Laçi, Asllani, Ramadani; Asani, Bajrami, Tuci.

ÇEKIA: Kovar; Boril, Jemelka, Holes; Provod, Cerv, Soucek, Coufal; Cerny, Sulc, Chery.