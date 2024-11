Rolin e viktimës e luajnë me aq mjeshtëri: Këto shenja të zodiakut do t’ju çmendin dhe nuk mund të bëni asgjë për to

Tre shenja të zodiakut që janë ekspertë të vërtetë në artin e të bërit të viktimës

Pavarësisht nëse e kanë të vështirë ose thjesht duan një vëmendje shtesë, këto shenja dinë të tërheqin simpatinë dhe të tërheqin të gjithë sytë drejt vetes.

Aftësia e tyre për ta paraqitur veten si shpirtra të pafajshëm shpesh u ofron atyre vëmendje, mbështetje dhe zgjidhje që përndryshe nuk do t’i merrnin.

Njihuni me tre shenjat e horoskopit që janë mjeshtër të vërtetë në artin e “rënkimit” dhe tërheqjes së vëmendjes – dhe ia dalin madie ta bëjnë edhe në mënyrën më simpatike!

Gaforrja

Gaforret janë gjeni emocionalë kur bëhet fjalë për të shprehur ndjenjat e tyre. Kur ata luftojnë, vështrimi i tyre i trishtuar dhe psherëtimat e thella do ta bëjnë këdo që të ndalet dhe të pyesë se çfarë nuk shkon.

Gaforrja është një mjeshtër i vërtetë në përcjelljen e “ndjenjës së vuajtjes” dhe kur të fillojë të flasë për problemet e tij, gjithçka do të tingëllojë aq dramatike dhe e thellë sa menjëherë do të dëshironi t’i përqafoni.

Ata kanë lindur empati dhe dinë shumë mirë të paraqiten si të pafajshëm dhe të ndjeshëm, gjë që pothuajse gjithmonë u sjell atyre vëmendje dhe simpati shtesë nga mjedisi.

Kur Gaforret mendojnë se kanë nevojë për mbështetje emocionale, ana e tyre “viktimë” bëhet aq bindëse sa edhe më të fortët do të mbeten pa fjalë.

Buzëqeshja e tyre e trishtuar shpesh shkrin zemrat, kështu që ata janë mjeshtër për të marrë dashuri dhe vëmendje kur kanë nevojë.

Peshqit

Peshqit janë ëndërrimtarë dhe shpirtra të butë që kanë gjithmonë atë "aurë melankolike" rreth tyre.

Kur të ndihen të lënduar, do ta përcjellin atë me një trishtim dhe zemërim të vërtetë, saqë të gjithë rreth tyre do të bien në sharmin e tyre "viktimë".

Peshqit janë artistë të vërtetë për të bindur njerëzit se askush nuk i kupton dhe se bota shpesh i trajton ata në mënyrë të padrejtë.

Aftësia e tyre për të shprehur vuajtjen e thellë përmes vetëm një vështrimi ose fjalie u siguron atyre simpatinë dhe mbështetjen e të gjithëve.

Miqtë dhe familja shpesh hidhen në këmbë për t’i ndihmuar, sepse Peshqit dinë t’i bëjnë ata të duken të pafajshëm dhe të pambrojtur.

Taktikat e tyre të "viktimës" mund të duken të pavetëdijshme, por ato gjithmonë u sjellin atyre dashuri dhe vëmendje që u jep atyre një ndjenjë sigurie dhe mbështetje.

Peshorja

Peshoret janë diplomatë të vërtetë dhe komunikues të shkëlqyer, por kur gjërat nuk shkojnë sipas planit, dinë si ta kthejnë situatën për t’u dukur si viktima të rrethanave fatkeqe.

Peshorja ka një dhuratë të mahnitshme për t’u paraqitur si dikush që është gjithmonë i gatshëm për të ndihmuar të tjerët, por gjithmonë përfundon të jetë ai që "përdoret" ose "bie poshtë" pritshmërive të njerëzve të tjerë.

Kur një Peshore ndjen se ka nevojë për vëmendje ose mbështetje, ajo vetëm do të ankohet butësisht për shqetësimet e saj dhe fjalët e saj të buta dhe toni i qetë do t’i inkurajojnë të gjithë t’i qëndrojnë pranë.

Tendenca e tyre për të theksuar në mënyrë dramatike se si ata janë gjithmonë "shumë tolerues" shpesh u jep atyre vëmendje dhe simpati shtesë.

Edhe pse Peshoret e duan harmoninë, ata e dinë se kur është koha për një "moment drame" të vogël për t’i bërë të gjithë të kthehen dhe t’i ofrojnë një shpatull për të qarë.

