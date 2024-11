‘Mjaft me tallje, rrisni pensionet’! Pensionistët sërish protestë para Kryeministrisë

TIRANË- Penisionistët i ka gjetur kjo e mërkurë sërish në rrugë teksa vijojnë protestat e tyre. Ata vijojnë me thirrjet e tyre teksa kërkojnë rritje të pensioneve. Sipas tyre pensionet e tyre jo vetëm nuk u rritën, por u indeksuan me vonesë dhe jo në përputhje me rritjen galopante të çmimeve.

Kjo ështe protesta e tretë brenda muajit ku ata janë mbledhur pranë kryeministrisë për të kërkuar të drejtat e tyre dhe pensione dinjitoze për të përballuar jetesën. Ata në protestat e tjera janë shprehur se u ka mbetur vetëm të marrin armët në krahë ose të largohen drejt emigrimit.

“Të gënjyer nga qeveria, të braktisur nga media! Mjaft me tallje, rrisni pensionet. Deputetët 100% rritje page, pensionistët 4.1%. Kërkojmë rritje pensioni”, janë disa nga mesazhet e tyre.