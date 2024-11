Trajneri i ri i Manchester United: Ja si Mourinho na frymëzoi se mund të fitohet gjithçka në futboll

Trajneri i Sporting CP, Rúben Amorim, i cili do t’i bashkohet Manchester United si trajneri i ri javën e ardhshme, tha këtë të hënë se José Mourinho e mësoi se mund të fitojë çdo gjë, kur ishte praktikanti i tij në skuadrën që tani do të marrë për ta drejtuar.

“Mourinho më mësoi se mund të fitoj gjithçka, nëse jam një person krejtësisht ndryshe nga sa mendojnë njerëzit ndonjëherë, – tha Amorim në konferencën për shtyp, para ndeshjes së Champions League që Sporting do të luajë këtë të martë në Lisbonë, kundër Manchester City të Pep Guardiolës.

– Ai ishte një trajner që hapi dyert për të gjithë ne portugezët. Ishte i veçantë në kohën e tij, mbetet ende i tillë për mua, por kur u shfaq, ne e dinim se ekipet e tij do të fitonin. Kjo është e rëndësishme për ne si portugezë, sepse filluam të besojmë pak më shumë tek vetja”.

Rúben Amorim do të përballet me Manchester City në ndeshjen e tij të parafundit si trajner i Sporting CP, para se të niset për në “Old Trafford”. Ai ka bërë të ditur se ndaj skuadrës së Guardiolës do të luajë me të njëjtin "identitet" sulmues që ka bërë në Ligën Portugeze.

Trajneri portugez kujtoi përplasjen e tij të fundit kundër City (humbjen 5-0 më 2022). Ai deklaroi se ndihet "trajner më i mirë se atëherë, por Guardiola është gjithashtu një trajner më i mirë".