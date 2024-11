Rikthehet ‘Squid Game’! Gjithçka që duhet të dini për sezonin e dytë

Në tetor 2024, Netflix publikoi trailer-in e parë zyrtar për sezonin 2 që hapet me Gi-hun.

Nëse sezoni i parë i “Squid Game” ju ka lënë të dëshironi më shumë prej serialit, jeni me fat! Një raund tjetër lojërash vdekjeprurëse është në pritje pasi Netflix njoftoi së fundmi rikthimin e shfaqjes për sezonin e dytë.

Pavarësisht largimeve fatale të shumë personazheve të preferuar të fansave gjatë sezonit të parë të “Squid Game”, krijuesi dhe regjisori Hwang Dong-hyuk tashmë ka treguar se cilët aktorë do të kthehen, përveçse ka lënë të kuptohet për komplotin.

“U deshën 12 vjet për të sjellë në jetë sezonin e parë të Squid Game, por u deshën 12 ditë që Squid Game të bëhej seriali më i popullarizuar i Netflix-it ndonjëherë,”– tha Hwang në një deklaratë.

Ai shtoi, “Si shkrimtar, regjisor dhe producent i Squid Game, një thirrje e madhe për fansat në mbarë botën. Faleminderit që e shikoni dhe e doni shfaqjen tonë.”

Këtu është gjithçka që dimë për sezonin e dytë të “Squid Game”, deri më tani:

Përpara konfirmimit të sezonit të dytë të “Squid Game”, Hwang përmendi më parë se seriali mund të kishte përfunduar edhe me një sezon, duke nënkuptuar se “u mbyll me fund të hapur”. Megjithëse ai nuk zbuloi detaje specifike, ai konfirmoi një pikë të rëndësishme të komplotit që sezoni i dytë do të eksplorojë.

“Seong Gi-hun është bërë një person krejtësisht i ri deri në fund të sezonit të parë, kështu që sezoni i dytë do të jetë rreth asaj se çfarë do të bëjë Gi-hun i ri dhe si do të shpalosen gjërat me këtë lloj të ri personazhi,” zbuloi ai.

A ka një trailer për sezonin e dytë të “Squid Game”? Në tetor 2024, Netflix publikoi trailer-in e parë zyrtar për sezonin 2 që hapet me Gi-hun, i cili është kthyer me kostumin e tij të gjelbër 456 dhe i rrethuar nga të gjithë lojtarët e rinj. Ata të gjithë bëjnë rrugën e tyre drejt dritës së kuqe, arenës së dritës jeshile, ku ai paralajmëron turmën të qëndrojë plotësisht e qetë.

Kush do të kthehet për sezonin 2 të “Squid Game”? Pavarësisht se shumica e personazheve u vranë në sezonin 1, Hwang vuri në dukje për Deadline, “Do të provoj diçka për t’i rikthyer në sezonin 2”. Ai nxiti dyshimet se mund të kthente edhe HoYeon Jung (i cili luajti Kang Sae-byeok në sezonin 1).

Kur do të shfaqet premiera e sezonit të dytë të “Squid Game”? Sezoni i dytë i “Squid Game” do të shfaqet premierë më 26 dhjetor 2024. Netflix zbuloi datën e publikimit për pjesën e dytë të dramës koreano-jugore të frymëzuar nga pista dhe fushë gjatë Lojërave Olimpike më 31 korrik.

A do të ketë një sezon 3 të “Squid Game”?

Ndërsa “Squid Game” do të vijë me një sezon të dytë, krijuesi dhe regjisori Hwang i tha gjithashtu The Korea Times në dhjetor 2021 se ai ishte në bisedë me Netflix edhe për një sezon të tretë. Në korrik 2024, Netflix konfirmoi se sezoni i tretë dhe i fundit i “Squid Game” do të dalë në vitin 2025.