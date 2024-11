Tebas kundër FIFA-s: Kupa e re e Botës për Klube, e dëmshme për lojtarët dhe ligat

Kupa e Botës për Klube është rinovuar dhe verën e ardhshme do të zhvillohet për herë të parë si “kompeticion XXL”, me gjithsej 32 pjesëmarrës nga gjashtë konfederata të ndryshme (UEFA, CONMEBOL, CONCACAF, AFC, OFC dhe CAF). Ndër skuadrat e kualifikuara gjejmë Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Bayern Munich, Inter, Juventus, Salzburg, Palmeiras, Flamengo, Fluminense, River Plate, Boca Juniors, Inter Miami dhe Al Hilal.

Megjithatë, disa klube së fundi kanë kërcënuar se do ta braktisin kompeticionin nëse FIFA nuk arrin të garantojë 800 milionë eurot e premtuara. Nisur nga marrëdhëniet e mira me presidentin Gianni Infantino, hipoteza e hapjes së negociatave me Arabinë Saudite është ende duke u shqyrtuar. Në prill, ‘Aramco’ u bë partner global i FIFA-s, sponsorët mund të interesohen për këtë skenar kompeticion të ri global, duke ndihmuar në mbulimin e shpenzimeve.

Në të njëjtën kohë, protestat e lojtarëve dhe trajnerëve vazhdojnë për shkak të shumë angazhimeve. La Liga, e kryesuar nga Javier Tebas, në bashkëpunim me sindikatën e futbollistëve ‘FIFPRO’ kanë bërë një ankesë kundër FIFA-s për densitetin shumë të lartë të ndeshjeve në kalendarin e ri, me përfshirjen e Kupës së re të Botës për Klube, që kërcënon më tej shëndetin e lojtarëve.

Bashkimi Europian e pranon se FIFA dhe UEFA kanë monopolin, ndaj nuk mund të marrin vendime të njëanshme, por duhet të veprojnë me transparencë, pa diskriminim dhe me standarde të qarta. FIFA, megjithatë, "po abuzon me burimet që ka në dispozicion dhe nuk po vepron për të mirën e futbollit në përgjithësi, – tha Tebas në një intervistë për “L’Equipe”.

– Nuk jam i sigurt se Botërori i ri i Klubeve do të luhet. Çështjet ekonomike duket se nuk janë zgjidhur. Organizatorët iu premtuan klubeve të mëdha europiane nga 40 deri në 50 milionë euro, por duke e ditur se nuk kanë para, të gjithë janë kundër këtij kompeticioni. FIFA duhet të heqë dorë”.