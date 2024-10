Horoskopi i Paolo Fox, e hënë 21 tetor 2024: Ka ndikim të ri të yjeve në të 12 shenjat

Horoskopi i Paolo Fox për të hënën, 21 tetor 2024, është plot me surpriza dhe energji astrale që do të ndikojë tek çdo shenjë e zodiakut. Zbuloni dashurinë, punën dhe shëndetin për sot, përkthyer nga noa.al.

Dashi (21 mars – 20 prill)

Të dashur Dashi, sot është koha të lini mënjanë qëndrimin tuaj të zakonshëm "vazhdo përpara me çdo kusht". Marsi, planeti juaj udhëheqës, është në opozitë dhe mund të ngadalësojë planet tuaja. Në vend që të këmbëngulni, dëgjoni më shumë ata që ju rrethojnë. Horoskopi i ditës ju sugjeron të pranoni që nganjëherë duhet të ndaloni dhe të reflektoni. Pushimi nuk është dështim, është strategji!

Demi (21 prill – 20 maj)

Hej, Dema kokëfortë, sot pritet të jetë një ditë ku universi do t’ju testojë. Do të jetë e rëndësishme të hiqni dorë nga kontrolli. Po, e di, kjo nuk është në ADN-në tuaj, por besoni: Saturni ju sugjeron të jeni më fleksibël. Nuk është gjithmonë e nevojshme të qëndroni të palëvizshëm si një lis. Horoskopi i sotëm nga Fox këshillon pak më shumë hapje mendore dhe më pak ngurtësi, sidomos në aspektin e dashurisë.

Binjakët (21 maj – 21 qershor)

Binjakë dinamike, energjia e sotme do të jetë elektrizuese për ju. Merkuri, planeti juaj sundues, do t’ju bëjë më shoqërorë se kurrë. Takime, biseda interesante dhe mundësi të reja ju presin. Megjithatë, horoskopi ditor sugjeron të mos shpërndaheni shumë në shumë drejtime. Zgjidhni me kujdes se ku do të investoni energjinë tuaj.

Gaforrja (22 qershor – 22 korrik)

Gaforre emocionale, Hëna bashkohet me Neptunin dhe kjo do t’ju bëjë të lundroni në ujëra të thella. Sot pritet të jetë një ditë e përkryer për t’u rilidhur me emocionet tuaja dhe për të kushtuar kohë vetes. Jini të kujdesshëm në menaxhimin e marrëdhënieve, shmangni dramat e panevojshme. Horoskopi juaj për sot ju fton të gjeni ekuilibrin e duhur midis të dhënit dhe të marrurit. Mos lejoni që të tjerët t’ju përthithin!

Luani (23 korrik – 22 gusht)

Luan krenar, sot drita juaj do të jetë pak e zbehur nga Venusi retrograd. Do të ndjeni një presion të lehtë në marrëdhëniet personale. Mos kini frikë të tregoni dobësinë tuaj, nuk është gjithmonë zgjidhje të jeni më të fortët. Horoskopi i sotëm ju sugjeron të punoni mbi vetëvlerësimin tuaj nga një perspektivë më e brendshme dhe më pak e bazuar në dukjen.

Virgjëresha (23 gusht – 22 shtator)

Virgjëresha e saktë, sot pritet të jetë një ditë produktive për ju. Megjithatë, kini kujdes nga mani për kontroll! Merkuri, planeti juaj sundues, ju nxit të përkryeni gjithçka që bëni, por kjo mund të çojë në ankth nëse nuk i jepni vetes pak frymëmarrje. Horoskopi i ditës ju këshillon të lini për një moment përpjekjet për perfeksion dhe të vlerësoni të metat e vogla të jetës.

Peshorja (23 shtator – 22 tetor)

Peshore e ekuilibruar, sot do të jetë një ditë reflektimi të thellë. Venusi, planeti juaj sundues, ju fton të mendoni se si të balanconi më mirë marrëdhëniet personale dhe profesionale. Jini të sinqertë me veten dhe mos kërkoni gjithmonë të kënaqni të gjithë. Horoskopi i Paolo Fox ju kujton se është e rëndësishme të merrni vendime që ju bëjnë të ndiheni mirë.

Akrepi (23 tetor – 22 nëntor)

Akrepi misterioz, sot do të ndiheni më intensivë se zakonisht, si nëse bota po ju sfidon të tregoni se kush jeni vërtet. Ndikimi i Plutonit do t’ju japë guximin për të përballuar situata të vështira, por kini kujdes të mos bëheni obsesivë. Horoskopi i sotëm ju këshillon të zgjidhni betejat tuaja dhe të lini të shkojë ajo që nuk mund të kontrolloni.

Shigjetari (23 nëntor – 21 dhjetor)

Shigjetari aventurier, sot do të jetë një ditë për zbulim dhe lëvizje. Jupiteri do t’ju udhëheqë drejt përvojave të reja, por kini kujdes të mos bini në kurthin e zakonshëm të impulsivitetit. Horoskopi i ditës ju sugjeron të ndaloni dhe të mendoni para se të bëni kërcimin e radhës të madh. Dëshira juaj për aventura është e mrekullueshme, por ndonjëherë është më mirë të keni një plan.

Bricjapi (22 dhjetor – 20 janar)

Bricjapi ambicioz, sot do të ndiheni të shtyrë drejt objektivave të rinj. Megjithatë, Saturni ju fton të mos jeni shumë të rreptë me veten. Nuk mund të punoni gjithmonë me ritme të sforcuara. Horoskopi i sotëm ju këshillon të gjeni një ekuilibër midis punës dhe jetës personale dhe të lini kohë për t’u relaksuar e për të rigjeneruar veten.

Ujori (21 janar – 19 shkurt)

Ujori inovativ, sot do të frymëzoheni nga ide kreative dhe të jashtëzakonshme. Urani, planeti juaj udhëheqës, do t’ju japë një shtysë për të menduar jashtë kutisë. Megjithatë, përpiquni të mos largoheni shumë nga të tjerët. Horoskopi ju fton të qëndroni me këmbët në tokë dhe të mos harroni se edhe marrëdhëniet ndërpersonale kërkojnë vëmendje.

Peshqit (20 shkurt – 20 mars)

Peshq ëndërrimtarë, sot Hëna dhe Neptuni do t’ju çojnë në një botë plot fantazi dhe frymëzim. Do të jetë një ditë perfekte për të ëndërruar me sy hapur dhe për t’u përkushtuar projekteve krijuese. Megjithatë, horoskopi i sotëm ju këshillon të mos humbisni plotësisht kontaktin me realitetin. Po për ëndrrat, por me pak pragmatizëm!