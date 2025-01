Ja sa herë në muaj duhet të bëjnë se’ks burrat për të ulur rrezikun e kancerit të prostatës!

Hulumtimi i ri ka zbuluar se sa herë në muaj duhet të bëjnë seks meshkujt për të ulur rrezikun e kancerit të prostatës. Kjo vjen pasi një sondazh ka zbuluar se 43 për qind e meshkujve nuk do të shkonin te mjeku i tyre për një simptomë kryesore të sëmundjes. Ngritja gjatë natës për të urinuar është e zakonshme, që ndodh në rreth një të katërtën e meshkujve.

Por vetëm një e pesta e tyre e kuptojnë se kjo mund të sinjalizojë një problem me prostatën e tyre, sipas një studimi të ri nga Spitali i Mbretit Edward VII. Rreth 29 për qind supozojnë se kjo është për shkak të moshës së vjetër, ndërsa 43 për qind nuk do të shkonin te mjeku për këtë, raporton Daily Express. Kanceri i prostatës është forma më e zakonshme e sëmundjes tek meshkujt, me rreth 47,000 britanikë të diagnostikuar çdo vit.

Një në tetë do të diagnostikohet me këtë gjendje në një moment të jetës së tyre dhe 12,000 vdesin me të çdo vit. Nuk është e qartë saktësisht se çfarë e shkakton sëmundjen. Por shumica e faktorëve të rrezikut – nëse jeni 50 vjeç ose më i vjetër, i zi, i trashë ose keni një histori familjare të tij nuk janë të ndryshueshëm. Kjo është arsyeja pse studiuesit ishin të emocionuar kur zbuluan se mund të kishte një faktor rreziku të modifikueshëm – sa shumë një mashkull bën seks. Por ata që nuk janë në një lidhje nuk kanë nevojë të shqetësohen, pasi ejakulimi përmes masturbimit është përfshirë në studim.

Shkencëtarët amerikanë intervistuan rreth 32,000 burra rreth zakoneve të tyre të derdhjes dhe i ndoqën për të parë nëse u diagnostikuan me sëmundjen vrasëse. Meshkujt e moshës 20 deri në 29 vjeç që kulmuan 21 herë në muaj (pesë herë në javë) kishin rreth një të tretën më pak të rrezikuar të vuanin nga kanceri i prostatës sesa ata që bënin vetëm katër deri në shtatë herë në muaj. Ata të moshës 40 deri në 49 vjeç kishin 32 për qind më pak gjasa, sipas gjetjeve. Dr Jennifer Rider, nga Universiteti i Bostonit, tha:

Ne vlerësuam nëse shpeshtësia e derdhjes gjatë moshës madhore lidhet me rrezikun e kancerit të prostatës në një studim të madh me bazë në SHBA. Ne zbuluam se meshkujt që raportonin frekuencë më të lartë në krahasim me frekuencën më të ulët të derdhjes në moshë madhore kishin më pak gjasa të diagnostikoheshin më pas me kancer të prostatës. Këto gjetje ofrojnë dëshmi shtesë të një roli të dobishëm të ejakulimit më të shpeshtë gjatë jetës së rritur në etiologjinë e kancerit të prostatës, veçanërisht për sëmundjet me rrezik të ulët. Studimi, i botuar në European Urology në 2016, anketoi 31,925 burra në 1992 dhe i ndoqi ata deri në vitin 2010. Studiuesit kishin një sërë teorish për të shpjeguar lidhjen. Për shembull, hipotezohet se pa ejakulim të shpeshtë, “sekrecionet kancerogjene” nuk nxirren jashtë. Një studim australian nxori përfundime të ngjashme.