Britania po ndihmon në hapjen e një burgu të ri që do kushtojë miliona euro në Shqipëri.

Oficerët e burgjeve në Mbretërinë e Bashkuar kanë punuar me homologët e tyre shqiptarë për të zhvilluar burgun e parë të hapur në vend pas një marrëveshjeje për transferimin e të burgosurve prej 4 milionë paundësh në vit mes Shqipërisë dhe Britanisë.

Britania po i paguan Shqipërisë paratë për të rikthyer 200 të burgosurit shqiptarë më të rrezikshëm, si dhe financon trajnimin e oficerëve të burgjeve, rinovimin e burgjeve, sigurinë shtesë, punëtoritë dhe pajisjet e rehabilitimit.

Mbretëria e Bashkuar ka paguar gjithashtu për një flotë prej 1.5 milion paund me 15 makina elektrike dhe 22 mikrobusë për të ndihmuar në përmirësimin e shërbimit të burgjeve në Shqipëri.

Kjo është pjesë e përpjekjeve të qeverisë angleze për të trajtuar krizën e mbipopullimit në burgjet në Angli dhe Uells.

Janë rreth 1,270 shqiptarë të mbajtur në burgje në Angli dhe Uells, numri më i madh nga çdo kombësi dhe që përbën gati një në shtatë nga 10,500 të burgosur të huaj.

10,500 të burgosurit e huaj po zënë një në nëntë vende në burgje me një kosto prej 52,000 paund për person, ose gati 550 milion paund, kjo është arsyeja pse ministrat britanikë po përpiqen të gjejnë mënyra për t’i riatdhesuar në vendet e tyre.

Burgu i ri i hapur shqiptar, i quajtur burgu i Ali Demit dhe me qendër në Tiranë, do të jetë në shënjestër të shkelësve në gjashtë muajt e fundit të dënimit të tyre me burgim, ku do të imitojë institucione të ngjashme në Mbretërinë e Bashkuar.

Një ekip i menaxherëve të shërbimit të të burgosurve në Mbretërinë e Bashkuar dhe ekspertëve teknikë kanë këshilluar mbi planifikimin dhe regjimin për burgun e ri, ku të burgosurit do të kenë dhomat e tyre të vendosura në një rrugë të stilit me tarraca me liri për të ardhur dhe për të shkuar.

Fillimisht ishte një burg i grave me një regjim "më të butë" të krijuar për t’i rehabilituar dhe riintegruar ato në shoqërinë shqiptare. Tani do të ketë hapësirë ??për 25 të burgosur meshkuj.

Klevis Qose, drejtori i përgjithshëm i shërbimit të burgjeve shqiptare, tha: “Ne jemi gati të popullojmë burgun e hapur të Ali Demit, burgun më të ri në Shqipëri.

“Projekti i financuar nga qeveria shqiptare dhe me mbështetjen e ambasadës britanike në Tiranë për rritjen dhe forcimin e kapaciteteve të burimeve njerëzore, pritet të përgatisë shkelësit për t’iu përshtatur sa më natyrshëm jetës civile", tha ai.

Burgu i hapur mund të përdoret nga shkelësit më të rëndë shqiptarë të transferuar nga Britania deri në fund të dënimit.

Sipas marrëveshjes dyvjeçare, kriminelët – të gjithë që vuajnë dënime me më shumë se katër vjet, përfundojnë burgimin në Shqipëri me një kosto prej 32 paund në ditë, krahasuar me 109 paund në ditë në Britani.

"Të 200 të burgosurit përfshijnë vrasës, përdhunues dhe tregtarë droge, të cilët do të transferohen në grupe “me shumicë” për t’u përpunuar në sistemin e burgjeve shqiptare, ku do të vuajnë të njëjtën kohë dënimi siç do të kishin në Britani", raporton The Telegraph.