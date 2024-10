Plas lufta! Irani lëshon ‘shi’ me raketa drejt Izraelit. Momenti i frikshëm kur goditet Tel Avivi. Video

Plas lufta në Lindjen e Mesme. Irani ka lëshuar stuhi me raketa drejt Izraelit.

Në të gjithë territorin e Izraelit kanë rënë sirenat paralajmëruese, ndërsa në shënjestër duket se është qyteti i Tel Avivit.

Dhjetra raketa janë parë mbi qiellin në Tel Aviv, disa prej të cilave janë interceptuar nga sistemi mbrojtës izraelit, "Kupola e Hekurt".

Të tjera raketa raportohet se kanë arritur të godasin, ndërsa mbetet e paqartë nëse kanë shkaktuar dëme në njerëz apo infrastukturë.

Në videot e mëposhtme shihet se si raketat bien mbi qytet duke shkaktuar panik ndër banorë.

Missile or missile fragment impacts in downtown Tel Aviv

CRAZY footage from Israel now.

Multiple Ballistic Missile Impacts reported to the North of Tel Aviv.

— OSINTdefender (@sentdefender) October 1, 2024