Presidenti i La Liga-s nuk ka dyshime: Barcelona pagoi Negreira për arbitrat, do të sanksionohet për këtë

Duke folur në podcast “The Wild Project” në YouTube, presidenti i La Liga-s, Javier Tebas, preku çështjet aktuale në futbollin spanjoll, duke u fokusuar mbi të gjitha në rastin e shumëpërfolur “Negreira”. Këto janë deklaratat kryesore të tij: "Barcelona do të sanksionohet për çështjen ‘Negreira’.

Në nivel sportiv tashmë kjo është e parashikuar. Besojmë se çështja duhet të sqarohet sa më shumë që të jetë e mundur. Ne jemi pjesë e procedimit dhe kemi dorëzuar disa dokumente për hetimin e nisur nga prokuroria.

Barcelona e pagoi Negreira, sepse i shiti asaj idenë për të ndikuar në promovimet dhe zbritjet e gjyqtarëve. Negreira shiti idenë se Barcelona mund të kishte më shumë ndikim te gjyqtarët përmes tij. Ky është korrupsion sportiv, por jo në nivelin e blerjes së ndeshjeve. Ajo që bënë ishte e gabuar.

Besoj se Barcelona do të sanksionohet, por jo në nivelin e narrativës që po ndërton Real Madridi. Mendoj se do të duhet shumë kohë për vendim, do të ketë një gjyq. Nuk mendoj se do të dalë që Negreira i ka paguar arbitrat”.