Parashikimi i motit, e hënë 14 prill 2025: Masa ajrore të lagështa jugperëndimore sjellin mot të paqëndrueshëm

Sot vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme, për shkak të depërtimit të masave ajrore të lagështa me origjinë jugperëndimore.

Moti do të jetë me vranësira mesatare deri të dendura, të cilat herë pas here do të alternohen me kthjellime.

Gjatë pjesës së parë të ditës, pritet që reshjet e shiut të jenë të pranishme në shumë zona, megjithëse do të jenë të intensitetit të ulët dhe të karakterit të përkohshëm. Pas mesditës, reshjet do të bëhen më të rralla dhe më të lokalizuara.

Era do të fryjë nga juglindja-jugperëndimi me një shpejtësi mesatare 8 m/s, ndërsa në lugina dhe përgjatë vijës bregdetare ajo pritet të intensifikohet në 18 m/s, duke sjellë valëzim në detet Adriatik dhe Jon me forcë 2 deri në 4 ballë.

Temperaturat do të jenë si më poshtë:

Zonat malore: nga 6°C deri në 20°C

Zonat e ulëta: nga 8°C deri në 25°C

Zonat bregdetare: nga 11°C deri në 25°C

Dita e sotme sjell një kombinim të lagështisë pranverore me kthjellime kalimtare, ndaj merrni me vete çadrën në mëngjes, por mos lini pas edhe syzet e diellit për pasditen.