NASA: Një asteroid me madhësinë e një “stadiumi” do t’i afrohet Tokës nesër. Video

SHBA- NASA ka lëshuar një paralajmërim për një asteroid me madhësinë e një “stadiumi” që do t’i afrohet Tokës të martën, më 17 shtator. Asteroidi “2024 ON” është 290 metra në diametër dhe do t’i afrohet Tokës brenda 1 milion kilometrave, sipas Laboratorit të Propulsionit të Gazit të agjencisë amerikane të hapësirës. Shkëmbi hapësinor fluturoi për herë të fundit pranë Tokës në vitin 2013 dhe do të bëjë një tjetër afrim në vitin 2035, sipas të dhënave të NASA-s.

Objekti u vërejt fillimisht nga Programi i NASA-s për Vëzhgimin e Objekteve Afër Tokës (NEO), i cili përdor observatorë në mbarë botën për të dalluar objekte hapësinore të pazbuluara, raporton Independent. Asteroidi po gjurmohet nga Projekti Virtual Telescope, i cili e regjistroi atë më 9 shtator duke udhëtuar me rreth 40,000 kilometra në orë. Megjithëse ekspertët e kanë konsideruar atë potencialisht të rrezikshëm, distanca në të cilën do t’i afrohet Tokës është 2.6 herë më e madhe se distanca mesatare hënore, që do të thotë se 2024 ON nuk përbën kërcënim për Tokën në orbitën e saj aktuale, por edhe një devijim i vogël mund të ketë pasoja të mëdha.

Madhësia e madhe e asteroidit e bën atë 99% më të madh se çdo objekt tjetër pranë Tokës, por ai nuk do të kalojë aq afër sa të jetë i dukshëm pa një teleskop. Megjithatë, për këdo që dëshiron të vëzhgojë qiellin atë ditë, do të ketë një eklips të pjesshëm hënor të rrallë, i cili përkon me një super hënë të plotë. Ky spektakël do të jetë i dukshëm në të gjithë Evropën dhe Afrikën, dhe gjithashtu do të jetë i dukshëm në pjesë të Amerikës së Veriut dhe Jugut, si dhe në Azi.

