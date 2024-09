Horoskopi javor nga Paolo Fox, BRICJAPI. 16 deri 22 shtator 2024

Horoskopi javor i Paolo Fox nga e hëna 16 deri të dielën 22 shtator 2024. Si çdo javë, këtu gjendet pasqyra zodiakale e astrologut Paolo Fox për dashurinë, punën, shëndetin dhe fatin e të gjitha shenjave, përkthyer nga noa.al.

Le të fillojmë duke theksuar konfigurimin e ri astral: hyrjen e Diellit në Peshore. Shenjat më me fat të zodiakut do të jenë Luani, i cili do të gjejë sërish hapësirën e tij, Gaforrja që do të rimarrë terren dhe Ujori që do t’i rikthehet planeve për të ardhmen.

Ndjesi polemikash për Peshoren, të cilët do të duhet të verifikojnë dashurinë.

Le të thellohemi tani më thellë në pasqyrën javore astrologjike të Paolo Fox, 16-22 shtator 2024, shenjë për shenjë:

BRICJAPI

Ditë pas dite

Java pritet të jetë shumë stimuluese, sidomos në nivel pune.

Përveç të mërkurës dhe të enjtes kur Hëna do të jetë në disonancë. do të keni mundësi të përparoni në projektet tuaja profesionale ose të ndërmerrni një nismë të re.

Të premten dhe të shtunën do të mbështeteni nga Dielli, Hëna dhe Mërkuri.

Mos e neglizhoni shumë aftësinë fizike: përballë Marsit mund t’ju privojë nga energjia e nevojshme për të bërë gjithçka.

Dashuria

Për momentin nuk keni mendjen për dashuri, në fakt nëse jeni beqar nuk prisni asgjë.

Kushdo që ka një marrëdhënie për t’u rikuperuar do të duhet të shkojë në sulm.

Vjeshta që po vjen do të jetë plot entuziazëm dhe emocione autentike.

Puna

Ky sektor do të marrë disa nxitje të mira nga yjet. Megjithatë, duhet të jeni të kujdesshëm me paratë.

Fat

Fundjava do të sjellë këshilla praktike që janë me vlerë.

Vlerësimi me yje: ★★★★

