Horoskopi i dashurisë për çiftet dhe beqarët nga data 11 deri në 18 shtator 2024. Le të zbulojmë së bashku pasqyrën zodiakale të 7 ditëve të ardhshme për dashurinë, ndjenjat dhe marrëdhëniet për secilën shenjë të horoskopit, një përkthim ekskluziv nga noa.al

Dashi

Këtë javë, Dashi, dashuria mund t’ju bëjë të vraponi në të gjitha drejtimet. Nëse jeni çift, do ndiheni plot energji dhe mund të dëshironi të bëni diçka spontane me partnerin/en. Megjithatë, kini kujdes që të mos bëheni shumë impulsivë: ndonjëherë është më mirë të ngadalësoni dhe dëgjoni personin tjetër. Nëse jeni beqarë, ka mundësi që ju vijnë, por mos u nxitoni. Këshillë: Mundohuni të balanconi nevojën tuaj për veprim me momentet e dëgjimit dhe mirëkuptimit.

Demi

I dashur Dem, dashuria ecën me valë të qeta këtë javë. Nëse jeni në një lidhje, dëshira për stabilitet dhe intimitet do jetë e fortë. Është koha e përkryer për të forcuar lidhjet me gjeste të ëmbla dhe të kuruara mirë. Beqarët, nga ana tjetër, mund ta gjejnë veten duke menduar për atë që duan vërtet. Merrni kohë për të njohur më mirë njerëzit. Këshillë: mos nxitoni, stabiliteti vjen nga kujdesi për detajet e vogla.

Binjakët

Për Binjakët, java sjell komunikim dhe shkëmbime emocionuese. Nëse jeni çift, do të ndiheni të frymëzuar për të biseduar me partnerin/en për tema të thella ose ndoshta për të planifikuar një aventurë së bashku. Nëse jeni beqarë, përgatituni për takime intriguese: dikush mund t’ju tërheqë vëmendjen përmes një bisede brilante. Këshillë: Shprehni qartë mendimet tuaja, por lini edhe hapësirë ​​për të dëgjuar. Lidhja e vërtetë vjen nga dialogu i ekuilibruar.

Gaforrja

Emocionet do ndihen intensivisht këtë javë. Nëse jeni në një lidhje, mund të ndjeni nevojën për më shumë dashuri dhe siguri nga partneri/ja. Mos kini frikë të hapeni dhe të ndani ndjenjat tuaja. Beqarët mund ta gjejnë veten të tërhequr nga dikush që i bën të ndihen të sigurt dhe të kuptuar. Këshillë: Mos i shtypni emocionet, por përdorni ndjeshmërinë tuaj për të forcuar lidhjet. Të qenit i pambrojtur ndonjëherë ju afron.

Luani

Dashuria shkëlqen me një dritë të veçantë për ju këtë javë. Nëse jeni në një lidhje, partneri/ja mund të ndjehet i/e mahnitur nga sharmi dhe energjia juaj rrezatuese. Është një kohë e mirë për të festuar bashkimin tuaj me diçka të veçantë. Beqarët mund të tërheqin shumë vëmendjen, por zgjidhni me kujdes se kë do të lejoni të afrohet. Këshillë: shijoni fuqinë tuaj tërheqëse, por mos harroni t’u jepni vlerë atyre që janë vërtet afër jush.

Virgjëresha

E dashur Virgjëreshë, këtë javë vëmendja juaj është e përqendruar në dinamikën delikate të dashurisë. Në çift, mund të ketë nevojë për të zgjidhur probleme të vogla apo keqkuptime, por dialogu i sinqertë do t’ju ndihmojë të rivendosni harmoninë. Beqarët mund të ndihen të përçarë mes opsioneve të shumta ose të etur për të përcaktuar atë që kërkojnë në të vërtetë. Këshillë: Mos kini frikë të përballeni me situata të pakëndshme. Një bisedë e sinqertë mund të jetë ura për një marrëdhënie më të fortë.

Peshorja

Dashuria premton të jetë e ëmbël dhe harmonike. Në çift do ndiheni në harmoni me partnerin/en dhe mund të vendosni t’i kushtoni më shumë kohë momenteve romantike. Është një javë ideale për të forcuar bashkëpunimin. Beqarët do kenë mundësi të takojnë persona që pasqyrojnë vlerat e tyre dhe dëshirën për ekuilibër. Këshillë: Mos e lini pas dore kënaqësinë e gjesteve të vogla të përditshme të dashurisë, të cilat mund të bëjnë një ndryshim të madh në jetën tuaj të dashurisë.

Akrepi

Akrepi, intensiteti i emocioneve do të karakterizojë javën tuaj. Nëse jeni çift, mund të përjetoni ndjenja të përziera: dëshirë për afërsi, por edhe nevojë për hapësirë. Është e rëndësishme t’i tregoni partnerit/es se si ndiheni. Nëse jeni beqarë, dikush mund t’ju magjepsë me thellësinë e tij, por kini kujdes që të mos i nxitoni gjërat. Këshillë: lëreni veten të shkoni në dashuri, por mbani një ekuilibër midis anëve tuaja pasionante dhe reflektuese.

Shigjetari

Këtë javë, për ju Shigjetarë, dashuria do të jetë një burim aventurash. Nëse jeni çift, do të ndjeni dëshirën për të eksploruar horizonte të reja me partnerin, qofshin udhëtime apo projekte të përbashkëta. Beqarët mund ta gjejnë veten të tërhequr nga dikush që ndan etjen e tyre për liri dhe risi. Këshillë: Mos harroni të balanconi dëshirën për lëvizje me momentet e intimitetit. Dashuria mund të jetë gjithashtu një zbulim më i thellë i vetvetes.

Bricjapi

Bricjapi, këtë javë dashuria do të kërkojë përkushtim dhe përkushtim. Nëse jeni në një lidhje, është koha të përqendroheni në aspektet praktike dhe afatgjata të marrëdhënies. Projektet e përbashkëta dhe qëllimet e përbashkëta do t’ju ndihmojnë të ndiheni më të sigurt. Beqarët, nga ana tjetër, mund të kërkojnë stabilitet dhe dikë për të ndërtuar diçka të qëndrueshme. Këshillë: Mos kini frikë të tregoni seriozitetin tuaj, por mos harroni të shijoni edhe momentet e vogla.

Ujori

I dashur Ujor, dashuria këtë javë mund t’ju bëjë t’i shikoni gjërat nga një këndvështrim i ri. Nëse jeni në një lidhje, mund të dëshironi të ndryshoni disa dinamika për t’i bërë ato më të lidhura me natyrën tuaj të pavarur. Beqarët mund të takojnë dikë që i stimulon mendjen dhe i frymëzon të mendojnë jashtë kutisë. Këshillë: Jini të hapur ndaj përvojave dhe ideve të reja, por mos harroni rëndësinë e mbajtjes së një lidhjeje emocionale me ata që ju rrethojnë.

Peshqit

Peshqit, këtë javë dashuria do t’ju udhëheqë në fushën e imagjinatës dhe intuitës. Nëse jeni në çift, mund të ndiheni veçanërisht të lidhur me partnerin/en në një nivel emocional dhe do të shfaqen momente ëmbëlsie dhe bashkëpunimi. Beqarët mund të gjejnë një lidhje të veçantë përmes një lidhjeje të thellë empatike. Këshillë: Besoni intuitës suaj, por bëni kujdes të mos idealizoni shumë. Edhe papërsosmëritë e vogla janë pjesë e bukurisë së dashurisë.

