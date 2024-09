Ishte më i votuari në kryesinë e PS, Braçe mesazh atyre që u zëvendësuan: Pranojeni si kalim gjeneratash

Erion Braçe ka reaguar në lidhje me votimin që u bë për anëtarët e Kryesisë pas Asamblesë së Përgjithshme të PS-së.

Ai u rendit më i votuari, e për këtë ka falenderuar të gjithë ata që e zgjodhën dhe e besuan. Ndër të tjera ai u ndal edhe tek ata që u zëvëndësuan.

Për Belinda Ballukun, e cila u caktua përfaqësuese e Qarkut të Fierit, Braçe tha se do të bëjë më të mirën.

Postimi i Erion Braçes në Facebook:

“SHUME MIRENJOHES DHE EDHE ME I PERULUR, PER KETE VOTE BESIMI!

Nuk e di e sata here eshte qe e marre kete besim ne PARTINE tone-nuk i numeroj me, por di qe do bej cmos per te shumefishuar PUNEN per NJEREZIT, i bindur se fuqia e PARTISE SOCIALISTE jane NJEREZIT, kudo, ne qytet e fshat, te moshuarit, te mesmit e te rinjte, burrat e grate, djemte e vajzat, te pamundurit e nevojtaret, te harruarit, punetoret e qytetit e te fshatit, te vegjlit e te mesmit si sipermarres-motore zhvillimi, por edhe si sherbyes jetik te shtetit; me pelqen kjo pune dhe do e bej ne cdo dimension e me cilindo, pa pare kerkend nga lart poshte por drejt, sy me sy, perballe!

Ndaj do doja ti falenderoja pafund te gjithe miqte e shoket e betejave, por edhe ata me te rinjte nga Shkodra, Malesia, Puka, Kukesi, Hasi e Tropoja, Lezha, Laci e Miredita, Dibra, Burreli e Bulqiza, Kruja, Tirana e Durresi, Elbasani, Librazhdi, Gramshi, Cerriku e Peqini, Kavaja e Rrogozhina fqinje, Berati, Kucova, Dimali, Skrapari e Policani, Vlora, Selenica, Himara ime, Saranda, Delvina e Konispoli, Pogradeci, Korca, Devolli e Erseka, Tepelena, Permeti, Gjirokastra; mbi te gjitha por njesoj-barabar me te gjithe, shume faleminderit DIVJAKES, LUSHNJES, ROSKOVECIT E PATOSIT, MALLAKASTRES, FIERIT, jo thjesht per voten por per MUNDESINE PER TE PUNUAR BASHKE, SHERBYER E BERE MIRE PER NJEREZIT, ARRITUR REZULTATE PER TA, NGA ATO REZULTATE QE NDRYSHOJNE PER MIRE JETEN E TYRE; PERULESHIT SHUME MIRENJOHES PER PUNEN, JO PER KARRIGEN!

Sot, PARTIA SOCIALISTE SHKOI ME TEJ; HAPESIRE E GJERE, TE NJEJTE NE STATUS E FUQI, PER TE RINJTE, GJENERATEN TJETER, ATE TE SHQIPERISE SI NJE VEND I BE-se!

Nese me ka gezuar gje sot eshte kjo; Une e cilido si une qe sot e ka mundesine, KA DETYREN TI JAPE EDHE 10-15 VITE TE TJERA JETE PARTISE SOCIALISTE, ME GJENERATEN TJETER!

Cilitdo dua ti them; MOS E MENDO SI ZEVENDESIM, PRANOJE SI PERFSHIRJE, PLOTESIM E VAZHDIM JETESOR-KALIM NATYRAL GJENERATASH QE VIJOJNE JETEN, NDRYSHOJNE E PERMIRESOJNE ATE!

EDI RAMA ka te drejte, duhet ta bejme tani dhe kudo!

Ne fund, BELINDA ne Fier do bej mire ne gjithcka; BASHKIMI ESHTE FUQIA JONE, PERULESIA E MODESTIA PERBALLE NJEREZVE ESHTE MORALI I KESAJ FUQIE!”.