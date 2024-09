Raporti i FIFA-s për merkaton e verës 2024, shpenzime të çmendura. 750 milionë dollarë në Itali, më shumë vetëm në Angli

Përmes kanaleve të saj zyrtare, FIFA ka publikuar raportin në lidhje me merkaton e transferimeve të verës 2024, të përfunduar së fundmi. Përsa i përket futbollit të meshkujve, trendi i numrit të transfertave është një rritje prej 4.8 për qind, krahasuar me vitin 2023, me një total prej 11 mijë transfertash të përfunduara për shpenzimin total prej 6.4 miliardë dollarësh.

Mesatarisht, klubet në mbarë botën shpenzuan rreth 2.98 milionë dollarë për çdo transferim, duke përjashtuar transferimet falas, të cilat megjithatë përfaqësojnë shumicën dërrmuese. Vetëm 20 për qind e transfertave në mbarë botën përfshijnë pagesën e një tarife për klubin shitës.

Natyrisht, futbolli nën “hyqmin” e UEFA-s po udhëheq në këtë drejtim, duke qenë se vera përfaqëson pikën e referencës për tregun europian. Sa i përket numrit të transfertave në hyrje, Italia mbetet në linjë me vitin e kaluar: 336 operacione krahasuar me 304 të regjistruara më 2023. Anglia rritet, nga 453 në 526 operacione.

Italia renditet e dyta edhe për nga shpenzimet e përgjithshme. Klubet italiane në fakt kanë shpenzuar 825 milionë dollarë (rreth 747 milionë euro), pas vetëm klubeve anglezëve (me një total shpenzimesh prej 1.69 miliardë dollarësh). Pason Franca, e cila me 697 milionë dollarë të shpenzuara parakalon Spanjën (599 milionë dollarë) dhe Gjermaninë (572 milionë dollarë).