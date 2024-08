Italia publikon listën për sfidat e shtatorit. Rikthehet Sandro Tonali, dy fytyra të reja thirren për herë të parë

Dy muaj pas humbjes ndaj Zvicrës, në 1/8 finale të Kampionatit Europian, kombëtarja italiane rikthehet në fushë për dy ndeshjet e para të Ligës së Kombeve 2024-2025. Trajneri Luciano Spalletti ka thirrur 23 lojtarë për ndeshjet jashtë fushe kundër Francës dhe Izraelit, të planifikuara përkatësisht të premten e 6 shtatorit në “Parc des Princes” të Parisit dhe të hënën e 9 shtatorit në “Bozsik Arena” të Budapestit.

Fytyrat e reja janë ato të mbrojtësit të Leicesterit, Caleb Okoli, i thirrur tashmë më 2022 për disa stazhe stërvitore, dhe mesfushorit të Atalanta, Marco Brescianini. Sandro Tonali rikthehet pas një viti, pasi ka mbaruar skualifikimin për implikimin në baste. Me fanellën axurre rikthehet edhe Moise Kean, i munguar që nga nëntori i vitit 2023.

Në marrëveshje me lojtarin dhe klubin e tij, Luciano Spalletti ka rënë dakord të mos thërrasë mesfushorin e Interit, Nicolò Barella, për ta lejuar atë që t’i nënshtrohet një operacioni të planifikuar në vesh në ditët e ardhshme, të shkaktuar nga problemet e sinusit.

Të dielën, kombëtarja axurre do të mblidhet në “Coverciano”, ku do të punojë deri të enjten, kur është planifikuar nisja për në Paris. Të premten e 6 shtatorit do të luhet ndeshja kundër Francës dhe të nesërmen në mëngjes transferimi në Budapest për sfidën kundër Izraelit.

Italia do ta nisë rrugëtimin e saj në Ligën e Kombeve me dy ndeshje jashtë fushe, kundër Francës dhe Izraelit. Në tetor do të ketë hapësirë ​​për dy ndeshjet e para në shtëpi. Më 10 tetor, Itali-Belgjikë do të luhet në “Olimpico” të Romës, ndërsa të hënën e 14 tetorit, axurrët do të presin Izraelin në “Stadio Friuli” të Udine. Më pas kombëtarja e Spallettit do të vizitojë Belgjikën më 14 nëntor dhe më pas do ta mbyllë grupin më 17 nëntor në Milano, ndaj Francës.

Ja lista e thirrur për dy ndeshjet e radhës:

Portierë: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Mbrojtës: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Caleb Okoli (Leicester), Destiny Udogie (Tottenham);

Mesfushorë: Marco Brescianini (Atalanta), Nicolò Fagioli (Juventus), Davide Frattesi (Inter), Lorenzo Pellegrini (Roma), Samuele Ricci (Torino), Sandro Tonali (Newcastle);

Sulmues: Moise Kean (Fiorentina), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).