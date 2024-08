KAS do të hapë kutitë e materialeve zgjedhore për 36 QV pas ankesës së opozitës për fitoren e PS në Himarë

Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve pranë KQZ ka vendosur sot të mos hapë kutitë e zgjedhjeve në Himarë, pas kërkesës së koalicionit “Bashkë Fitojmë”.

KAS rrëzoi kërkesën me shumicë votash, teksa me votat e dy anëtareve te KAS ( Braho dhe Cefa) u vendos të hapen pa debat kutitë e materialeve sipas kërkesës se ankuesit.

“Duke qenë se 2 anëtar të KAS shfrytëzuan të drejtën që buron nga neni 21, fraksion 2, si dhe praktika e konsoliduar në rastet e mëparshme, vendoset pa debat të hapen kutitë e materialeve sipas kërkesës së ankuesit. Ky proces do të administrohet nga administrata e KQZ. Procesi do kryhet në prezencë të palës, gjate procesit do të administrohen kopje. Ky proces të kryhet në mënyre të pa ndërprerë dhe ne prezence te kamerave te KQZ.“- deklaroi Koli Bele pas vendimit.

Seanca e radhës pritet të mbahet ditën e hënë në orën 11:00, ku do të verifikohen kopjet e të gjitha Regjistrave të Posaçëm të 36-QV në Himarë, ku janë evidentuar të paktën 560 zgjedhës që nuk janë lejuar të votojnë pasi karta ID e tyre rezultonte me datë të skaduar, e po ashtu, kopjet e të gjitha proces-verbaleve apo dokumenteve të tjerë te votimit të 36-QV në Himara, ku mund te jete shënuar manualisht identifikimi i mbi 260 votuesve te cilëve, pasja PEI nuk i njihte, edhe pse kartat e tyre ID ishin rinovuar pak dite përpara datës 4 Gusht 2024.