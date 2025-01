Nga deti në male, moti i keq përfshin vendin. Ja situata?

Moti i keq ka përfshirë gjithë vendin.

Në zonat bregdetare dhe të ulëta ka erë dhe shi, ndërsa në zonat malore dëborë dhe stuhi.

DURRËS- Drejtoria e Përgjithshme Detare ka dalë ditën e sotme me një njoftim në lidhje me ndryshimet e bëra për linjat e trageteve përshkak të motit. Drejtoria bën me dije se sot, 12 janar tragetet e linjës Durrës-Bari-Durrës nuk do të operojnë.

Në njoftim bëhet me dije se vijojnë normalisht udhëtimin tragetet e linjës Durrës-Ankona-Durrës dhe Vlorë-Brindisi-Vlorë. Për të gjithë pasagjerët që udhëtojnë drejt Barit që kanë nevojë për informacione më të detajuara mund të kontaktojnë me agjencitë respektive.

Njoftimi i plotë;

Drejtoria e Pergjithshme Detare njofton se, per shkak te kushteve meteorologjike te perkeqesuara, diten e sotme date 12/01/2025, tragetet e linjes Durres-Bari-Durres nuk do te operojne. Tragetet e linjes Durres-Ankona-Durres dhe Vlore-Brindisi-Vlore do te operojne normalisht. Pasagjeret qe udhetojne drejt Barit te kontaktojne agjencite respektive per informacione me te detajuara.

KUKËS- Gjithë territori i Qarkut Kukës është përfshirë nga reshjet e dëborës. Edhe pse ka reshje të shumta dëborë deri më tani nuk ka probleme me qarkullimin ndërsa të gjitha akset rrugore nacionale janë të qarkullueshme.

Autoritetet po vijojnë punën për pastrimin e rrugëve nga bora dhe kriposjen e tyre. Bashkitë Kukës, Tropojë dhe Has nuk kanë raportuar për ndonjë problematikë emergjente. I gjithë Qarkut i Kukësit furnizohet me energji elektrike përveç Njësisë Administrative Kolsh, Surroj, Arren, Bashkia Kukës. Furnizimi me ujë të pijshëm mësohet se bëhet sipas orareve të përcaktuara nga D.R.U.K. Kukës.

KORÇË- Në qarkun e Korçës janë rikthyer reshjet e dëborës. Për të shmangur bllokimin ose problemet në qarkullim ka nisur puna për pastrimin dhe kriposjen në Qafë Thanë, Qafë Plloçë dhe Grabovicë.

Deri më tani nuk ka asnjë problematikë nga reshjet ndërsa rrugët janë të hapura për qarkullim. Autoritetet apelojnë që drejtuesit e mjeteve të bëjnë kujdes të shtuar e të pajisen me goma dimërore kur udhëtojnë në zonat e prekura nga reshjet.