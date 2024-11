Sinaj ‘gozhdon’ Bardhin: A u qëndron akuzave për Nokën dhe Berishën? VIDEO

Opozita e fragmentuar dhe eksponentë të saj që ndryshojnë shpesh qëndrimet politike, duket se kanë shërbyer si nxitje për deputetin socialist Vullnet Sinaj që të mos nxitojë të tërhiqet nga kandidimi në zgjedhket e arshshme parlamentare.

Në një debat sot me Gazment Bardhin në Këshillin e Mandateve, Rregulloreve dhe Imunitetit, deputeti i PS, Vullnet Sinaj tha se nuk do të largohet nga politika.

Një gjë e tillë u përfol në Kongresin e PS në korrik, kur u tha se nuk do të kandidojë më, por pas akuzave të opozitës të cilët kërkojnë heqjen e mandatit të tij, Sinaj i tha Bardhit se vitin tjetër do të jetë deputet.

Sinaj pohoi se kishte plan të largohej nga politika, por Bardhi e riktheu.

Ai sfidoi deputetin demokrat kur e pyeti nëse i qëndronte ende akuzave ndaj ish kryeministrit Sali Berisha dhe ish ministrit të Brendshëm Flamur Noka, që të dy zyrtarë të lartë në PD.

Debati i sotëm erdhi pasi Partia Demokratike kërkon heqjen e mandatit të deputetit socialist Vullnet Sinaj, duke e akuzuar se përmes bizneseve të tij ka përfituar 3.6 milionë lekë nga buxheti i shtetit, shumë kjo, tejet modeste për biznesmenin që është pronar i rrjetit më të madh të supermarketeve dhe hipermarketeve në Shqipëri.

Në përgjigje të akuzave të Bardhit, Sinaj tha se në të vërtetë nuk është ai i akuzuari, por njeri që akuzon me fakte dhe prova, duke shtuar:

"Unë s’jam i akuzuar. Unë jam ai që akuzoj atë që ka shkatërruar pronën e shtetit. Nuk i ke thënë punës mirëmëngjes një ditë. Nuk të toleroj. Unë s’kam vjedhur, bëj biznes të ndershëm. Mirë do të ishte të bënin të gjithë biznes të ndershëm siç bën biznesi im. S’të lejoj fare ty, se ti ke gëlltitur një lugë çorbë të prishur dhe do vjedhësh tërë jetën, do e tregojë historia punën tënde. /noa.al