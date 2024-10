Sherr në rrugët e Londrës, dënohen me burg dy shqiptarë në Angli

ANGLI- Dy shqiptarë janë dënuar me burg në Angli. Mësohet se Eringlen Cani, 32 vjeç u dënua me katër vjet e tetë muaj burg, pasi u deklarua fajtor për prodhim kanabisi dhe armëmbajtje zjarri imituese, me qëllim për të shkaktuar frikë. Ndërsa Andi Cera, 23 vjeç, u dënua me katër vjet e gjashtë muaj burg. Gjithashtu Cera u deklarua fajtor për prodhimi kanabisi dhe dhunë.

Siç raportohet dy të rinjt shqiptarë më 12 janar të këtij viti, në orët e para të mëngjesit, kan pasur një sherr të madh në një nga rrugët e Londrës. Gjatë përleshjes, Cani ka nxjerrë një armë zjarri që dukej reale, duke shkaktuar frikë te banorët e zonës. Cani është arrestua në vendngjarjes më 12 janar, ndërsa Cera më 5 prill.