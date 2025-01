I dënuar me burg pasi nxori nga deti 150 kg kokainë, zbardhet dëshmia e zhytësit shqiptar: Nuk e bëra me…

Zbardhen dëshmitë e Saimir Kushovës, i cili u dënua me 15 vite burg në Norvegji pasi nxori nga deti 150 kg kokainë.

47-vjeçari, një zhytës profesionist i dënuar në qershor të këtij viti me 15 vjet burg në Norvegji, u kap nga autoritetet vendase bashkë me 5 shqiptarë të tjerë teksa nxorën nga një anije që vinte nga Brazili, plot 150 kg kokainë.

Teksa po vuan dënimin në Norvegji, një tjetër proces penal vazhdon ndaj tij në Sarandë, ku Prokuroria e qytetit ka ngritur akuzë për “shkelje të rregullave të mbrojtjes në punë”, lidhur më vdekjen e 29-vjeçares angleze Rebecca Gannon në shtator 2022 në Gjirin e Sarandës, e cila po zhytej me ekspeditën private të Kushovës.

Bashkë me Kushovën rezulton e arrestuar edhe një femër shqiptare 33 vjeç, e dënuar me 4 vjet e 9 muaj burgim. Këta të dy shkuan në Norvegji ku u pritën nga 4 shqiptarë të tjerë, për të përmbyllur “misionin” tek anija “Nordloire”. Sipas hetimeve të kryera nga autoritetet norvegjeze, Kushova dhe 33-vjeçarja kishin udhëtuar në Francë, Spanjë dhe Itali përpara udhëtimit për në Norvegji.

Në gjykatë, prokurori dhe avokati i parë i shtetit, Benedikte Hordnes, paraqitën datat e udhëtimeve që kishin bërë Kushova dhe 33-vjeçarja. Të dy ishin në Brest të Francës në shkurt 2023, në Gijon të Spanjës në mars dhe në Itali në prill. Kushova u justifikua se e merrte gjithnjë 33-vjecaren në udhëtime pune. Që të dy nuk kishin një biletë kthimi kur udhëtonin, ndërsa 47-vjecari shpjegoi se “ndoshta njëri do të ishte atje më gjatë”.

Këto udhëtime janë të dyshimta dhe mund të kenë të bëjnë me misione të ngjashme që kanë bërë në Norvegji, thotë prokurori Hordnes.

Dëshmitë e Kushovës në gjykatë

“Në Shqipëri bëja inspektime zhytjeje në anije. Shpesh bëhej fjalë për litarë ose gjëra të tjera që kishin ngecur poshtë vijës së ujit në varkë. Ishte e njëjta lloj pune që mendova se do të bëja në Norvegji. Një anije turistike do të inspektohej në një port. Të gjitha pajisjet do të ishin gati për mua në Norvegji. Unë dhe kolegia ime i takuam të akuzuarit e tjerë në Oslo. Më pas u nisëm drejt Husnes, ku një banesë ishte marrë me qira. Atje pashë pajisjet e zhytjes për herë të parë.

Jo gjithçka ishte ashtu siç duhej dhe i njoftova për këtë. Të nesërmen udhëtuam për në Bergen për të blerë pajisje të reja. Në mbrëmje, dikush tha papritmas se ‘tani do të shkojmë për atë zhytje’. U trondita. Nuk e kuptoja pse do ta bënim në mes të natës. U tremba. Me të mbërritur në kalatë isha shumë i stresuar, shikimi më mjegullohej dhe nuk shihja qartë.

Dukej se ishte me nxitim. Më thanë të zhytesha në anijen e mallrave. Ishte e lehtë të gjeje anijen. Nga një grilë pashë se kishte një zgavër në anije. Kishte disa çanta të zeza. Preva litarin dhe i nxora një nga një. Nuk e kisha idenë se çfarë kishte në çanta. Mendova se vodha diçka. Asgjë nuk më është thënë për atë që përmbanin”, ka deklaruar shqiptari para gjykatës norvegjeze.

“A keni parë diçka të tillë më parë”, pyeti gjyqtari Stein Dons Heinfjell.

“- Jo”, u përgjigj Kushova.

Kur prokurori Benedikte Hordnes filloi marrjen në pyetje të zhytësit të akuzuar, tema u bë shpejt nëse ai e kreu zhytjen vullnetarisht apo nëse ishte dikush që e kërcënoi.

“- Nuk e bëra vullnetarisht këtë”, tha Kushova qartë. Pastaj ai u bë më i paqartë. Edhe para se të udhëtonte për në Norvegji, ai thuhet se ka marrë një mesazh që, në retrospektivë, ai beson se mund të interpretohet si kërcënim.

“Duhet ta përfundoni punën. Kur të kërkohet të zhytesh, duhet ta bësh detyrën”, thuhet të ketë lexuar një mesazh.

“Çfarë do të ndodhte nëse nuk do të kryhej puna”, pyeti prokurori publik.

“- Vetëm ata e dinë”, u përgjigj Kushova.

“A do të thotë që ju u detyruat ta bëni këtë?”.

“- Mund ta perceptosh si të duash. U thashë se nuk doja të zhytesha”.