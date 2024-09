FSH shpall ‘non grata’ 4 tifozë të tjerë. U ndalohet të ndjekin futbollin shqiptar

TIRANE – Komisioni i Disiplinës dhe Etikës, pasi u njoh me relacionin e Sekretariatit Teknik, korrespondencën me Drejtorinë e Policisë së Lezhës, lidhur me aktet e dhunës në ndeshjen e Abissnet Superiore Laçi – Partizani, të zhvilluar më datë 16.09.2024 në stadiumin e Laçit, si dhe me dokumentacionin e Drejtorisë së Policisë në Tiranë, lidhur me aktet e dhunës në ndeshjen e Abissnet Superiore Partizani – Tirana, e zhvilluar më datë 21.09.2024 në stadiumin “Air Albania”, ku janë konstatuar gjithashtu shkelje të parashikimeve ligjore të nenit 48 e vijues të Ligjit 79/2017 “Për Sportin”, si dhe pasi shqyrtoi dokumentacionin e paraqitur dhe diskutoi çështjet në tërësi, duke u bazuar në nenin 59 e vijues të KDE

VENDOSI:

Të ndalojë hyrjen në stadiumet e futbollit të Republikës së Shqipërisë, ku zhvillohen veprimtari të organizuara nga FSHF për një periudhë të pakufizuar kohe personave të më poshtëm:

Pirro Gjok Fufi

Klejdi Alket Lamllari

Raid Lantan Kavaja

Mateo Thoma Gjoka

Në bazë të Nenit 7 të KDE, udhëzohen të gjithë anëtarët e FSHF-së, të cilët kanë nën administrim stadiume futbolli, të garantojnë zbatimin e këtij vendimi.

Një kopje e këtij vendimi do t’i përcillet Policisë së Shtetit.