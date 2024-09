Lautaro Martinez për titullin e yllit të dytë: Më bllokuan emocionet, nuk shkova dot as te tifozët

Pothuajse pesë muaj më vonë, emocioni është i njëjtë me atë të 22 prillit. Kjo është dita në të cilën Interi mundi Milanin 2-1 dhe fitoi jo vetëm një derbi tjetër, por edhe matematikisht titullin e 20-të. Titull që shtoi yllin e dytë në fanellat e zikaltërve. Në “Anteo Palazzo del Cinema” të Milanos, skuadra kampione e Italisë dhe Simone Inzaghi morën pjesë në shfaqjen e parë të filmit mbi fitimin e yllit të dytë. Natyrisht, i pranishëm ka qenë edhe kapiteni Lautaro Martinez, i freskët nga rinovimi i kontratës deri në vitin 2029. Emocionet, sulmuesi argjentinas i ka rrëfyer për “Gazzetta dello Sport”, të kompletuara me një histori kurioze mbi një episod të ndodhur në minutën e 90-të të asaj ndeshje Milan-Inter, derbi i yllit të dytë.

"EMOCIONI MË I MADH I KARRIERËS"

"Ky titull ishte emocioni më i madh i karrierës sime, – tha Lautaro, – të paktën në nivel klubesh. Pastaj, sigurisht, ishte Kupa e Botës e fituar me Argjentinën, e cila për mua përbënte një ëndërr fëmijërie që munda ta realizoja. Është shumë e vështirë për të bërë një klasifikim të dy sukseseve në fjalë. Ky yll i dytë do të qëndrojë me mua përgjithmonë. E njëjta gjë vlen edhe për shokët e mi të skuadrës. Është diçka e veçantë, vërtet e jashtëzakonshme. Ky film na jep mundësinë të rijetojmë emocionet e përjetuara gjatë gjithë sezonit të kaluar. Ka qenë një edicion sfidues, por me punë ekipore arritëm të ndërtonim diçka të pabesueshme”.

"I BLOKUR NGA EMOCIONET"

Këtu është historia e tij unike, pas derbit: "Nëse më duhet të zgjedh një imazh nga i gjithë sezoni, një moment, ja cili është: në bilbilin e fundit të derbit më 22 prill doja të vrapoja nën kurbë, drejt tifozëve të mi. Përkundrazi, nuk munda, sepse sikur isha bllokuar nga emocionet që më kaluan në mendje në atë moment. Më erdhën në kokë momentet e vështira të përjetuara së bashku me shokët e mi dhe në të njëjtën kohë kënaqësia që arrita të shkoja më tej. E gjithë puna u shpërblye, jemi krenarë".

“TOPI I ARTË APO OSCAR”

Lautaro ka rrëfyer se shpreson për filma të tjerë të tillë. Domethënë, të fitojë tituj të tjerë, të triumfojë sërish me fanellën e Interit. Duke folur për filmat, kur u pyet nëse është më e lehtë të fitosh një ‘Oscar’ apo një ‘Top të Artë’, ai u përgjigj kështu: “Duhet të jem edhe aktor, që t’ua di rëndësinë të dyjave. Sidoqoftë, ‘Oscar’ mendoj se është më i thjeshtë se ‘Topi i Artë’. Unë për vete aspiroj këtë të dytin”.

"NUK DUHET TË NDALEMI"

"Ky titull, – përfundoi Lautaro, – ishte shumë i rëndësishëm për karrierën e lojtarëve dhe klubin. Sidoqoftë, nuk duhet të ndalemi. Duhet të vazhdojmë të fitojmë trofe, ta çojmë Interin sa më lart. Duhet të kemi dëshirë të rritemi çdo ditë, individualisht dhe si grup, në çdo aspekt. Synimi është të ngrihet gjithmonë niveli”.