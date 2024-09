Si u spostuan ‘besnikët’ si drejtues politikë në qarqe, i hapën rrugën deputetëve që u bashkuan me Berishën

Kryesia e Partisë Demokratike ka caktuar dje drejtuesit politikë për zgjedhjet e përgjithshme të vitit të ardhshëm.

Megjithëse ata do të drejtojnë grupin e kandidatëve për deputetë në fushatë, kryetari i PD-së, Sali Berisha u kujdes të thotë se lista përfundimtare e kandidatëve do të hartohet mbi rezultatin e primareve që do të zhvillohen dhe asnjë prej tyre nuk e ka vendin e sigurt.

Por në këtë listë bie në sy fakti se disa prej mbështetësve të Sali Berishës që në ditët e para kur nisi lëvizjen për ti rimarrë partinë Lulzim Bashës, tashmë e shohin veten jashtë.

Kështu në qarkun e Lezhës, në zgjedhjet e fundit drejtuese politike ishte Jozefina Topalli. Ish-nënkryetarja e demokratëve tashmë nuk e ka më këtë pozicion dhe në vend të saj është emëruar dje Agron Gjekmarkaj.

E njëjta gjë ka ndodhur me Korçën ku Edmond Spaho drejtoi fushatën në zgjedhjet e fundit dhe ishte nga deputetët që u pozicionua që në fillim në krah të Sali Berishës. Ai largohet për t’i lënë vendin Ivi Kasos.

Në Berat është larguar Tomorr Alizoti, edhe ky një mbështetës i kryetarit të Partisë Demokratike dhe vendin e tij e ka zënë Eno Bozdo, ndërsa në Fier Luan Baçi, megjithë kundërshtitë e tij të forta, është detyruar t’i hapë krahun Gazment Bardhit.

E njëjta logjikë është ndjekur edhe në qarkun e Kukësit, ku Isuf Çela i ka lënë vendin deputetit Flamur Hoxha.

Lezhë

Ikën Jozefina Topalli

Vjen Agron Gjekmarkaj

Korçë

Ikën Edmond Spaho

Vjen Ivi Kaso

Berat

Ikën Tomorr Alizoti

Vjen Eno Bozdo

Fier

Ikën Luan Baçi

Vjen Gazment Bardhi

Kukës

Ikën Isuf Çela

Vjen Flamur Hoxha/