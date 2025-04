Plani ‘djallëzor’ i filipinasit që v’rau studenten shqiptare. Pasi kreu krimin, shkruante statuse në profilin e saj dhe shkoi te shoqet duke u hequr si i shqetësuar për zhdukjen

Prindërit e Mark Anthony Samsonit ishin në shtëpi kur ai vrau Ilaria Sulën, vajzën shqiptare të zhdukur më 25 mars dhe që u gjet e pajetë brenda një valixhe në Poli të Italisë.

Babai dhe nëna e tij, i cili ka pranuar krimin, nuk janë aktualisht nën hetim. Pozicioni i tyre po shqyrtohet nga prokurori, i cili po heton rastin. 23-vjeçari, i pyetur nga prokurori publik, nuk iu përgjigj disa pyetjeve: ai tha se e ngarkoi trupin e Sulës në makinë, e mbylli në një valixhe dhe e hodhi në një shkëmb.

Ai e hodhi thikën në një kazan në Montesacro, ndërsa smartfonin e vajzës në një pusetë. Celulari nuk është gjetur ende, ndërsa nesër do të bëhet autopsia e trupit të Sulës.

“Më vjen keq për atë që bëra”, i tha Samson prokurorit, pa dhënë asnjë detaj mbi dinamikën e krimit apo motivin. Megjithatë, nga hetimet u zbulua se 23-vjeçari në fakt kishte vënë në veprim një plan alibie.

Ai ka dërguar mesazhe me celularin e Sulës dhe më pas ka fshirë profilet e saj në rrjetet sociale. Jo vetëm kaq, ai shkoi edhe në shtëpinë që e reja ndante me vajza të tjera, duke u shtirur si i shqetësuar për zhdukjen e saj dhe duke kërkuar informacion se ku ndodhej.

Sulmi ndodhi në shtëpinë që Samsoni ndante me prindërit e tij në lagjen afrikane. Mbrëmjen e 25 marsit, Ilaria Sula doli nga shtëpia dhe shkoi në banesën e ish-it, me të cilin lidhja kishte marrë fund pak më parë.

Aty e goditi disa herë me thikë duke e vrarë. Më pas e ngarkoi trupin në valixhen e tij dhe e hodhi në greminë. Në përpjekje për të larguar hetimin nga pista, ai përdori telefonin e saj, duke postuar histori në Instagram që u shfaqën menjëherë të dyshimta për ata që e njihnin.

“E kuptuam që nuk ishte ajo që i postonte ato gjëra”, shpjegoi një mik i vajzës për Fanpage.it. "Kur pamë që ajo postoi një histori në Instagram me fjalët "mos u shqetësoni për mua, unë jam mirë", menjëherë kuptuam që nuk ishte ajo, nuk do të kishte postuar kurrë një histori me tre fjalë. Menjëherë menduam për ish-in e saj, edhe nëse nuk kishim prova. Ai ishte personi më i afërt me të dhe u alarmuam edhe më shumë", thanë miqtë e saj.