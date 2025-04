Zbardhen dëshmitë tronditëse të autorit dhe të familjes/ Të gjitha detajet e vr’asjes së 22-vjeçares shqiptare në Itali

Një ngjarje e rëndë ka tronditur Romën, por edhe Shqipërinë, këtë të mërkurë. Ilaria Sula, një 22-vjeçare shqiptare, është vrarë në mënyrë makabre nga i dashuri i saj, i cili është identifikuar nga autoritetet italiane si Mark Samson, 23 vjeç.

Dinamika e krimit

E reja shqiptare ishte një studente, e cila ndante banesën ku jetonte me të tjera vajza. Ajo ishte larguar nga shtëpia më 25 mars, por trupi i saj u gjet këtë të mërkurë. Pasi ishte vrarë, viktima ishte futur në një valixhe e më pas ishte hedhur në një zonë të pyllëzuar.

Si ra policia në gjurmët e autorit

Autori dyshohet të ketë përdorur një thikë për të vrarë të renë, të cilën më pas e futi në valixhe dhe e hodhi në zonën e pyllëzuar. Pas humbjes së kontakteve, familja e vajzës është alarmuar dhe ka kërkuar ndihmën e policisë për ta gjetur atë.

Ngjarja u zbardh falë tabulateve të telefonit të viktimës, i cili ishte mbajtur nga autori. Ky i fundit postonte herë pas here në rrjete sociale, duke u shtirur sikur ishte viktima. Po ashtu, ai i ka nisur edhe familjarëve të viktimës disa mesazhe sikur ishte ajo, në mënyrë që të mos dyshonin. Më tej, ai mësohet se e ka hedhur telefonin në një pusetë.

Ndonëse familjarët e denoncuan rastin që mbrëmjen e 25 marsit, ku e reja nuk u kthye më në shtëpi, policia mundi të gjente trupin vetëm 8 ditë më pas. Pas gjetjes së trupit, policia ka bërë të mundur, me ndihmën edhe të tabulateve telefonike, identifikimin dhe arrestimin e autorit.

Të gjitha detajet/ Vrasja e 22-vjeçares shqiptare në Itali: Dëshmia e autorit

Autori po merret në pyetje nga hetuesit për të bërë të mundur zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe motiveve të këtij krimi makabër.

Megjithatë, nga dëshmitë e para ai ka zbuluar dinamikën e krimit.

“E hodha telefonin e saj në një pusetë në Romë, trupin e ngarkova në makinën time dhe e çova në Poli”, ka treguar i riu.

Nga ana tjetër, mediat vendase raportojnë se shkak mund të jetë bërë kërkesa e të resë shqiptarë për ndarje, gjë e cila nuk është pranuar nga autori.

Dëshmitë e familjarëve

E ëma e viktimës, Gëzime Sula, ka dhënë dëshminë e saj, ku nënvizon se e kuptoi që diçka nuk shkonte, pasi e bija nuk po i përgjigjej në telefon, por vetëm po i dërgonte mesazhe.

“Menjëherë e kuptova se diçka nuk shkonte. Më pas fola me miqtë që jetonin me të dhe së bashku me bashkëshortin vendosëm të denoncojmë menjëherë zhdukjen e saj, falë edhe inspektorit Moreno Fernandez që më rekomandoi një mik nga Terni. E di që hetimet çuan menjëherë te djali me të cilin Ilaria kishte dalë në të kaluarën, por ne dimë pak për të”, ka thënë nëna, raporton Il Messagero.

Nga ana tjetër, vëllai i viktimës është shprehur se e reja dhe autori ishin ndarë prej kohësh.

“Me Ilaria-n fola për herë të fundit dy javë më parë, sepse ajo erdhi të na vizitojë në Terni. Ajo ishte e qetë dhe nuk më tregoi për asnjë problem, pastaj vetëm mesazhe, por nuk jam e sigurt që i kishte shkruar. E njihja, ishin bashkë prej një viti, por ishin ndarë prej kohësh”, ka rrëfyer 20-vjeçari.

Akuzat që rëndojnë ndaj autorit

Ngjarja është ende nën hetim, pasi ende nuk është gjetur telefoni i të resë, ndërsa hetuesit po punojnë për të zbardhur dinamikës e plotë të krimit. Megjithatë, deri më tani, autori akuzohet për veprat penale “vrasje me dashje” dhe “fshehje e kufomës”.