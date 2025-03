Tragjedia në Koçan/ Nis mbyllja e shumë objekteve pa leje në Maqedoninë e Veriut

Autoritetet në Maqedoninë e Veriut kanë mbyllur 15 restorante pasi tragjedisë në një disko në Koçan ku humbën jetën 59 persona. Zëdhënësja e qeverisë së Maqedonisë së Veriut, Marija Miteva, bëri me dije se janë mbyllur objekte të hotelerive si kabare, klubet e natës dhe diskotekat. Ajo vuri në dukje se Inspektorati Shtetëror i Tregut ka kryer 50 kontrolle në objektet e regjistruara si kabare dhe diskoteka, duke konstatuar se vetëm 22 kishin licencë të vlefshme, ndërsa 15 nuk kishin ose kishin licencë të skaduar. Inspektorati Shtetëror i Tregut ka ndaluar funksionimin e të gjitha objekteve pa leje.Një zjarr që shpërtheu në klubin e natës "Pulse", në Koçan të Maqedonisë së Veriut, mëngjesin e 16 marsit, i mori jetën 59 persona dhe la të lënduar mbi 150 të tjerë. Zjarri shpërtheu gjatë një koncerti me mbi 500 pjesëmarrës, duke u përhapur me shpejtësi pas ndezjes së mjeteve piroteknike. Autoritetet kanë nisur një hetim të gjerë, ndërsa vendi ka shpallur një javë zie kombëtare.