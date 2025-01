Horoskopi nga Suzan Miler, e enjte 16 Janar 2025. Të 12 shenjat e zodiakut

Të nderuar lexues, ky është horoskopi ditor nga Suzan Miler që noa.al jua sjell në këtë përkthim ekskluziv për ditën e enjte 16 janar 2025.

Dashi 21 Mars – 19 Prill

Shtëpia jote mund të jetë bërë mjaft e zhurmshme kohët e fundit, me njerëz që hyjnë dhe dalin pa pushim. Nëse punon nga shtëpia, gjithë kjo gjallëri mund të ndikojë në produktivitetin tënd. Sot mund të vendosësh të krijosh disa kufij për të arritur qëllimet e tua ditore. Ndoshta do të përfitosh nga një zyrë shtëpiake e izoluar ose nga një hapësirë e marrë me qira. Vetëm ti e di se cila është zgjidhja e duhur dhe si ta zbatosh atë më mirë.

Demi 20 Prill – 20 Maj

Duket se një ndryshim i madh po ndodh në karrierën tënde. Mund të takosh persona me ndikim të madh që do të drejtojnë të ardhmen profesionale të jetës tënde. Ndonjëherë, këta individë mund të tregojnë fuqinë e tyre në mënyrë të dukshme, duke ndryshuar strukturën e kompanisë sipas qëllimeve dhe dëshirave të tyre. Edhe pse këto ndryshime mund të jenë të papritura, ato mund të ndihmojnë në revitalizimin e organizatës ku punon dhe ta vendosin atë në një pozicion udhëheqës në industrinë tënde.

Binjakët 21 Maj – 20 Qershor

Shpenzimet e tua mund të kenë qenë më të larta se zakonisht kohët e fundit. Me Diellin përballë Marsit në sektorin e të ardhurave të tua dje, një sfidë financiare mund të ketë dalë në pah – ndoshta ke vendosur të shlyesh disa fatura plotësisht. Për fat të mirë, optimizmi yt mbetet i paprekur sajë Jupiterit në shenjën tënde, duke të dhënë besimin se asnjë sfidë nuk është e pakapërcyeshme. Mendimet pozitive do të jenë çelësi i suksesit tënd.

Gaforrja 21 Qershor – 22 Korrik

Mund të ndihesh ende i shqetësuar pasi Marsi në shenjën tënde u ndez nga Dielli dje, i cili po kalon përmes zonës tënde të marrëdhënieve. Dikush mund të jetë në qendër të vëmendjes tënde, dhe kjo mund të jetë një situatë sfiduese. Do të të ndihmonte të pyesje veten se çfarë të shqetëson në këtë lidhje. Pasi të kesh përgjigjen, do ta kesh më të lehtë të komunikosh mendimet e tua dhe të zgjidhësh situatën.

Luani 23 Korrik – 22 Gusht

E vërteta për marrëdhëniet e tua më të afërta mund të dalë në dritë tani që Plutoni ka hyrë plotësisht në sektorin tënd të partneritetit, ku do të qëndrojë për shumë vite. Ti mund të shohësh qartë se çfarë mund të ofrojë një partner dhe të vendosësh nëse dëshiron të forcosh apo të lëshosh disa lidhje. Ky proces do të jetë për të mirën tënde më të lartë. Çelësi për të menaxhuar këtë energji është të pranosh si përfundimet ashtu edhe fillimet e reja.

Virgjëresha 23 Gusht – 22 Shtator

Sot mund të kesh shumë mendime rreth një partneriteti të rëndësishëm. Venus, Saturni dhe Neptuni janë të gjithë në sektorin tënd të marrëdhënieve, duke të nxitur të eksplorosh se çfarë mund të sjellë kjo marrëdhënie në jetën tënde. Ndoshta njëri prej jush mund të sugjerojë një angazhim zyrtar. Kjo duket të jetë një mundësi shumë premtuese, prandaj mos u tërhiq nga biseda – është momenti i duhur për të hapur rrugët e komunikimit.

Peshorja 23 Shtator – 22 Tetor

Nëse analizon se si mund të përparosh në karrierë dhe çfarë ndikimi mund të ketë kjo në jetën tënde familjare, mund të gjesh një balancë më të mirë. Marsi është më i qetë se zakonisht, por kthimi i tij në sektorin tënd profesional të nxit të rivlerësosh opsionet e tua. Ndërkohë, Dielli, që ndriçon sektorin tënd të familjes, të kujton të marrësh parasysh nevojat e anëtarëve të familjes dhe të prioritizosh përgjegjësitë shtëpiake.

Akrepi 23 Tetor – 21 Nëntor

Sot mund të vendosësh të angazhohesh për diçka të rëndësishme dhe afatgjatë, si për shembull të kesh një fëmijë ose të marrësh një rol më të dukshëm në jetën e një fëmije. Saturni në sektorin tënd të vetë-shprehjes dhe fëmijëve të inkurajon të marrësh këtë hap. Alternativisht, një projekt krijues mund të fillojë të duket më afër idesë që kishe në fillim, duke të sjellë kënaqësi të madhe.

Shigjetari 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të gjithë njerëzit e duhur po hyjnë në jetën tënde tani, dhe mund të ndjesh sikur ke një rrjet të gjerë ekspertësh për çdo shqetësim që mund të lindë. Jupiteri luan një rol të madh në këtë ndikim pozitiv, duke të sjellë individë të përsosur për çdo nevojë tënde. Mund të gjesh një avokat të shkëlqyer që mund të të ndihmojë për të nisur një biznes ose për të forcuar një partneritet. Mjafton të kërkosh, dhe ata do të jenë të gatshëm për të të ndihmuar.

Bricjapi 22 Dhjetor – 19 Janar

Energjia përreth teje mund të jetë ende pak e tensionuar pasi Dielli në Bricjap u përball me Marsin në sektorin e partneriteteve dje. Këto trupa qiellorë kanë vënë në qendër marrëdhëniet e të gjitha llojeve, dhe dikush mund të të vijë me kërkesa të rëndësishme. Në të njëjtën kohë, çdo kundërshtar mund të shfaqet hapur. Përballu me çështjet që lindin me pragmatizmin tënd natyral dhe mund të gjesh zgjidhje të shpejta.

Ujori 20 Janar – 18 Shkurt

Ndjenjat e tua për veten dhe vlerat që përfaqëson tani po marrin një formë më të qartë falë ndikimit të Plutonit në shenjën tënde. Ky planet fuqiplotë po të mëson të jetosh në mënyrë autentike. Mund të vësh re që detyrat rutinore ose bisedat sipërfaqësore nuk të tërheqin më. Ky është një moment për të pranuar dhe përqafuar potencialin tënd të vërtetë. Vendimi për të përdorur këtë energji është vetëm i yti.

Peshqit 19 Shkurt – 20 Mars

Duket se ke qëllime serioze dhe mund të jesh gati t’i shprehësh ato publikisht. Venus, Saturni dhe Neptuni, të cilët po kalojnë së bashku në shenjën tënde, të japin energji për të ndjekur ndryshime të mëdha në jetën tënde romantike. Pala tjetër duket e gatshme për të bërë një angazhim serioz. Hape komunikimin dhe diskuto pritshmëritë dhe shpresat e tua. Kjo mund të jetë pika e fillimit për një marrëdhënie të jashtëzakonshme. /noa.al