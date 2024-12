TikTok-u, rrugaçi i lagjes. T’i biem! – nga Lutfi Dervishi

Pas 11 vitesh në qeverisje Kryeministri më në fund ka identifikuar burimin e të gjitha problemeve: TikTok! Ky është rrugaçi i lagjes që ka marrë në qafë brezin e ri duke e futur në rrugë të keqe.

Ky rrugaç digjital, bën që fëmijët të harrojnë që në klasë nuk ka ngrohje, që librat shkollorë janë aq të vjetër sa vetë vjetërsia.

Por me propozim nga poshtë dhe miratim nga lart, TikTok-u do të ndalohet për një vit, dhe kështu Shqipëria shpëton nga ky rrugaç virtual që qeveria e ka marrë më seriozisht se korrupsionin, papunësinë, emigrimin, apo varfërinë. Madje e ka marrë më seriozisht se vetë SPAK-un.

“Rrugaçi i lagjes” është shndërruar tashmë në armikun ideal. Kur një adoleshent përleshet me shokun e tij në shkollë apo jashtë saj, fajin e ka TikTok. Kur dalim të fundit në renditjen e PISAs- faji është i rrugaçit digjital. Kur taksat rriten, kur qytetarët ikin masivisht nga vendi dhe kur rrugët mbeten rrugëve prej 10 vitesh sabotator nuk është më gjeologjia, por TikTok-u.

Por çfarë do të ndodhë me lagjen kur rrugaçi të largohet për një vit riedukim? A do të kthehen nxënësit te libri, te leximi i veprave të Migjenit?

A ka garanci se pasi të përzëmë rrugaçin nga lagjia, të rinjtë nuk do të shoqërohen me “rrugaçë” të tjerë si: Instagram-it, Snapchat-it, X-i, ose, mediave on line ku nuk i bëhet fresk qeverisë? A do të nisim konsultë tjetër për të bllokuar rrugaçin e radhës? Në fund të fundit, fëmija është gjeni dhe do ta gjejë mënyrën për të sfiduar. Po sikur, largqoftë, të përdorin VPN dhe të vijojnë miqësinë me rrugaçin? Fruti i ndaluar shijon më shumë apo jo?

Po a është rrugaçi problemi?

A zgjidhet problemi i shpërdorimit të fondeve publike me zbimin e rrugaçit? A zgjidhet problemi i ndotjes së mjedisit apo i trafikut të tmerrshëm?

Po sikur në vend të rrugaçit virtual të merremi më seriozisht me rrugaçët që ndajnë tendera publikë si të ishin ballokume Elbasani?

Mbase kryeministri ka të drejtë: se si gjmone ka të drejtë sa kohë është Kryeministër. TikTok është rrugaçi i lagjes. Por në botën virtuale ka plot rrugaçë. Merr dot masë ndaj të gjithëve?

Dhe nëse rrugaçi largohet për një vit, a do merremi me problemet e vërteta të lagjes?

Apo do të shpikim një tjetër rrugaç për t’i përcjellë faturat e radhës? Për shembull pse të mos mbyllim Netflix sepse shqiptarët po humbin orë të çmuara në vend që të shohin sukseset e reformave në televizionet e qeverisë.

Problemet e TikTok nuk janë ekskluzive të tij. Dhe zgjidhja nuk është e lehtë, nuk është me një të rënë sëpate…

Në fund të fundit, në një lagje me shumë halle, ndoshta rrugaçi nuk është problemi, por pasqyra e kaosit ku jemi futur dhe që ne vetë kemi krijuar.