‘Fëmijë! Mami iku’! Pas motrave, zbardhen mesazhet që Kastriot Cenko u dërgonte fëmijëve të tij nga telefoni i gruas: Do vijë t’ju marr kur të rregulloj letrat!

GREQI- Vijojnë të dalin detaje tronditëse rreth ngjarjes tragjike në Greqi, ku shqiptari Kastriot Cenko, vrau gruan e tij, Alba Cenkon dhe e mbajti të fshehur për një javë trupin e pajetë në papafingo në banesës së tyre. Gjithashtu pas mesazheve që Cenko i ka dërguar motrës së viktimës, janë zbardhur edhe mesazhet që ai u ka dërguar djemve të tij pëmes telefonit të Alba Cenkos. Në mesazhet e publikuara nga Protothema, 39-vjeçari u ka shkruar fëmijëve të tij, si të ishte nëna e tyre, dhe u ka thënë që po largohet nga ata dhe se është ndarë me babain e tyre. Gjithashtu në mesazhet e dërguara nga telefoni i Albës ai këshillon fëmijët vazhdimisht të jenë të kujdesshëm dhe të dëgjojnë të atin.

“Fëmijë, mami iku, mori rroba, një valixhe, unë jam në Patra dhe nuk do të kthehem më në shtëpi. Prandaj, ki kujdes për vëllain tënd dhe dëgjo babin. Kur mami të mbledhë para dhe të përgatisë letrat, do të kthehem të të marr me vete. Për momentin do të shkoj larg, dhe me babanë jam ndarë, ndaj dëgjojeni të mos zemërohet dhe kujdesuni. Unë do t’ju telefonoj kur të mundem sepse nuk mundem dhe nuk kam ofertë. Ok, mos u shqetësoni, do të jem mirë dhe do të të marr kur të mundem. Ty dhe vëllanë tënd.

Kujdesuni dhe dëgjoni babin në rregull fëmijë. Kur të mbaroj letrat dhe të mbledh paratë, do të vij të të marr ty, por deri atëherë tregohu i mençur të dëgjosh babin dhe të kujdesemi për njëri-tjetrin. Të dua shumë, do të të telefonoj kur të mundem, ok dashuria ime .Tani nuk mund të flas. Do të jem mirë mirupafshim. Mos u shqetëso. Do të jem mirë mirupafshim. Edhe një gjë beb, babi nuk e di qe jam larguar, kur ai lexon mesazhin, i thoni do ta marr ne telefon qe te mos më marrë. Mirë? Ju puth. Zemër, meqë të thashë kur te mbledh leke për të rregulluar letrat do vij të marr ty dhe vëllain tënd. Mos u shqetësoni për këtë. Unë të dua shumë dhe do të të marr kur të mundem, mirë fëmijë, lëre babin të thotë çfarë të dojë”, ka shkruar ai në mesazhe.