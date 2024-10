‘4 ditë në spital’; partnerja e Cristiano Ronaldos ndan lajmin shqetësues për 64 milionë ndjekësit e saj

Me Al Nassr dhe Cristiano Ronaldo që vazhdojnë të fitojnë në fushat e blerta, një lajm shqetësues vjen nga Arabia Saudite për Georgina Rodriguez. Partnerja e superyllit portugez ka kaluar disa kohë në spital ditët e fundit, për shkak të pneumonisë.

Kjo u bë një shkak shqetësimi për “Ronaldot”, teksa Georgina po shërohet ngadalë nga sëmundja e saj. Meqenëse pneumonia është mjaft e rrezikshme, mjekët janë të kënaqur që modelja argjentinaso-spanjolle po shërohet mirë.

Georgina ka bërë një përditësim në llogarinë e saj në Instagram në lidhje me sëmundjen e saj: “Më në fund kthehem në shtëpi. Kam kaluar 4 ditë në spital me pneumoni. Tani jam më mirë, por ende po shërohem në shtëpi me familjen time. Më duhet të them një FALEMINDERIT të madh për të gjithë anëtarët e stafit, mjekët, infermierët dhe të gjithë në spital.

Ata u kujdesën për mua kaq mrekullisht, ndaj iu jam shumë mirënjohëse për këtë. Faleminderit të gjithëve për trajtimin kaq të mrekullueshëm në spital”!

Me sa duket, Georgina ka qëndruar në një spital gjerman në Riad. Kur u kthye në shtëpi, nga spitali, partnerja e CR7 gjeti lule dhe një kartolinë nga Cristiano Junior, i cili i uroi asaj një shërim të shpejtë. Shërimi nga pneumonia kërkon kohë, ndaj duhet të jetë e gatshme të vazhdojë punën e saj rikuperuese në ditët në vijim.

Ndikuesja u bë joaktive në mediat sociale dhe fansat e nuhatën se diçka po ndodhte me të. Kuriozitet që ua shuajti vetë ajo përmes këtij sqarimi në Instagram, ku ndiqet nga 64 milionë persona.