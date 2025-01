Aksidenti i dhimbshëm i mori jetën të riut në rrugën Lushnjë-Berat

Një i ri nga Ura Vajgurore humbi jetën sot pasi dalja nga rruga dhe përmbysja e autobotit me të cilin punonte, rezultoi fatale për të.

Ngjarja ndodhi rreth orës 18:30, në aksin rrugor "Lushnjë-Berat", kur një autobot i ngarkuar me lëndë hidrokarbure me drejtues 27 vjeçari Petro Piti është përplasur me një mjet bujqësor, zetor, me drejtues shtetasin Arben Toska, raporton noa.al.

Nga përplasja ka humbur jetën në spital drejtuesi i autobotit, shtetasi Petro Piti. Në foto shikoni pamje në vendngjarje.

Ndërkohë shërbimet e Policisë kanë shoqëruar shtetasin Arben Toska në Komisariatin e Policisë Lushnjë për veprime të mëtejshme.

Grupi hetimor shkoi në vendngjarje dhe tha se po punon për sqarimin e plotë të rrethanave të aksidentit. /noa.al