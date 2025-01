Përplasja e furgonave në aksin Levan-Tepelenë, policia jep detaje: 6 pasagjerë dhe drejtuesi shkuan në spital

Një aksident i rëndë ka ndodhur rreth orës 16:00, në aksin Levan-Tepelenë në afërsi të fshatit Buzmadh.

Një furgon mallrash dhe një furgon pasagjerësh janë përplasur duke lenë 6 persona të plagosur.

Në vendngjarje kanë mbërritur 3 autoambulanca që kanë transportuar të plagosurit në Spitalin Rajonal Fier, ndërsa mësohet se të gjithë të plagosurit sipas burimeve paraprake janë jashtë rrezikut për jetën.

Shkak i aksidentit dyshohet të jetë bërë lagështia në rrugë dhe shpejtësia tej normave. Ndërkohë policia po punon për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit.

Njoftimi i policisë:

Rreth orës 17:10, në aksin rrugor "Levan-Tepelenë", automjeti tip furgon me drejtues shtetasin A. P., është përplasur me një automjet tip furgon me drejtues shtetasin A. B.

Si pasojë e aksidentit është dëmtuar drejtuesi i automjetit shtetasi A. B., i cili u transportua në spital për ndihmë mjeksore, jashtë rrezikut për jetën.

Gjithashtu në spital kanë shkuar për kontroll mjekësor dhe 6 pasagjerë që udhëtonin me 2 furgonat.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e plotë të rrethanave të aksidentit.