Horoskopi javor nga Paolo Fox, LUANI. 16 deri 22 shtator 2024

Horoskopi javor i Paolo Fox nga e hëna 16 deri të dielën 22 shtator 2024. Si çdo javë, këtu gjendet pasqyra zodiakale e astrologut Paolo Fox për dashurinë, punën, shëndetin dhe fatin e të gjitha shenjave, përkthyer nga noa.al.

Le të fillojmë duke theksuar konfigurimin e ri astral: hyrjen e Diellit në Peshore. Shenjat më me fat të zodiakut do të jenë Luani, i cili do të gjejë sërish hapësirën e tij, Gaforrja që do të rimarrë terren dhe Ujori që do t’i rikthehet planeve për të ardhmen.

Ndjesi polemikash për Peshoren, të cilët do të duhet të verifikojnë dashurinë.

Le të thellohemi tani më thellë në pasqyrën javore astrologjike të Paolo Fox, 16-22 shtator 2024, shenjë për shenjë:

LUANI

Ditë pas dite

Siç tregon horoskopi i Paolo Fox, java juaj do të fillojë mirë.

Afërdita e favorshme favorizon ata që janë të dashuruar dhe ata që duan të bëjnë plane në çift.

Takime të reja të mundshme mes të mërkurës dhe të enjtes, kur edhe Hëna do të jetë në një aspekt harmonik.

Të premten dhe të shtunën, mund të shfaqen disa shqetësime të brendshme ose mund të lindin tensione në mjedisin e punës.

E diela e rikuperimit.

Dashuria

Horoskopi javor ju gjen të mbështetur nga Venusi dhe dashuria do të marrë një rol më të madh.

Në familje situata është e paqëndrueshme, në fakt po përjetoni momente të veçanta me familjen.

Puna

Nuk do t’ju duhet t’i merrni lehtë mundësitë e reja. Do të kapërceni një fazë kritike.

Fati

E enjte në krye, e shtuna të menaxhohet me kujdes.

Vlerësimi me yje: ★★★★★

