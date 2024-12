Mosbindja civile për TikTok-un – nga Mero Baze

Mosbindja civile më në fund gjeti një kauzë popullore: mbylljen e TikTok-ut. Deri tani, përpjekjet për të mos iu bindur policëve rrugorë në gjashtë rrethrrotullime të Tiranës kanë dështuar. As policët nuk janë mërzitur, as qytetarët. Thjesht kanë pritur të mbarojnë me bezdi.

Tani kanë një shans të bëhen popullorë. Aktin e parë të “luftës” e ka shpallur Gaz Bardhi. Ai ka hapur TikTok-un pikërisht në ditën kur Edi Rama urdhëroi mbylljen e tij. Ky është një akt patriotik për opozitën, që duhet të ndiqet nga të gjithë.

Me këtë mund të kenë afër suksesin, sidomos me paranojën se Edi Rama po e mbyll për fushatë.

Domethënë, këtu është i hapur Facebook-u, që ka 2 milionë përdorues shqiptarë, nga të cilët 1.5 milion ndjekin Berishën; Instagram-i, ku Armina bën namin; Twitter-i, Snapchat-i dhe të tjera. Por Edi Rama paska frikë vetëm nga TikTok-u. Të tjerat i përballon. Ndaj, beteja për TikTok-un është emergjente.

Tani ky aplikacion, që Rama e quan “rrugaçi i lagjes,” do të mbushet me “engjëjt e rrugicës së shpresës,” për t’i dhënë hijeshi, dinjitet dhe karakter luftarak. Dhe s’kanë për t’u dorëzuar. Do blejnë VPN të huaj dhe do vazhdojnë betejën.

Duhet hetuar edhe fakti që Edi Rama tha se do ta mbyllë për një vit. Domethënë, i bie ta hapë vitin tjetër, para Vitit të Ri. Gjatë një viti do bëhet analiza: sa vrasje më pak kanë ndodhur dhe sa sukses ka pasur opozita në përdorimin e TikTok-ut. Më pas pritet një vendim i ri, që ose mund ta shtyjë afatin, ose ta lejojë përsëri, duke çuar dëm betejën njëvjeçare të opozitës.

Mosbindja civile për TikTok-un do të jetë kështu kauza e re e opozitës. Rreth 700 mijë përdorues të tij, sipas llogarive të opozitës, do të jenë automatikisht me Berishën. Dhe kështu, objektivi i Edi Ramës për 800 mijë vota rrezikohet seriozisht.

Tani të shohim si do shkojë mosbindja civile për TikTok-un. Edi Rama këmbëngul se ka 90% të opinionit publik me vete. Berisha këmbëngul se ka 700 mijë “tiktokera” me vete. Kështu, beteja e ushtrive virtuale po shkon drejt 11 majit, për t’i qarë hallin këtyre çunave të Dubait që kërcënojnë live, dhe të tjerëve që kanë hall se fëmijët rrihen në rrugë pasi zihen në TikTok.

Edi Rama ka marrë anën e këtyre hallexhinjve të fëmijëve. Dhe kjo është e vetmja arsye që e lidh këtë akt me fushatën. Jo mbyllja e tij, por debati për të. Edi Rama ka arritur t’u hedhë një kockë për t’u shqyer opozitarët dhe ata po vrapojnë ta kapin.

Dhe është një betejë që Edi Rama, nëse fiton, e quan fitore. Por edhe nëse ua lë atyre fitoren, që do të thotë nuk ua mbyll TikTok-un, u lë gjithashtu edhe gjithë hallet që lidhen me të në Shqipëri.

Vështirë se ndonjë opozitë tjetër në botë peshkohet në këtë mënyrë, përveç atyre që nuk kanë asnjë hall tjetër, veç hallit të kryetarit.

*Autori është themelues i të përditshmes "TemA"

Qëndrimet e autorit nuk paraqesin domosdoshmërisht vijën editoriale të noa.al