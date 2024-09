Aksidentohet me vdekje këmbësorja në Tiranë.

Ngjarja ndodhi në Mjull Bathore.

D. C., duke drejtuar automjetin, ka aksidentuar me pasojë vdekjen shtetasen Y. C., 52 vjeçe.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon sqarimin e rrethanave të aksidentit.