Franca i shiti avionë ‘Rafaele’ Serbisë, Macron nuk i kursen kritikat ndaj Kosovës: Veprimet e njëanshme, sinjal jo i mirë!

Beograd- Presidenti i Francës, Emmanuel Macron, gjatë vizitës së tij në Serbi është takuar me presidentin serb Aleksandër Vuçiç.

Nga Serbia, Macron ka komentuar situatën në veri të Kosovës, duke thënë se është i shqetësuar me aksionet “e njëanshme” të Kosovës. Sipas tij, këto nuk janë një sinjal i mirë për normalizimin e raporteve me Serbinë.

Në konferencën e përbashkët për media me presidentin e Serbisë, Aleksandër Vuçiç, në Beograd, Macroni tha thënë: “Franca do të ndjekë me kujdes të gjitha kushtet në të cilat jeton komuniteti serb në Kosovë. Në këtë aspekt, jemi veçanërisht të përkushtuar në formimin e Asociacionit të komunave me shumicë serbe”.

Gjithashtu Macron ka deklaruar se mesazhi kryesor i tij është për vendosmëri dhe besim që të arrihet përparim në raportet Kosovë-Serbi.

“Do të vazhdojmë të përkrahim ndërmjetësimin evropian, në mënyrë që të arrihet përparim në raportet mes Kosovës dhe Serbisë, që janë kyçe për rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe këto raporte tuaja me të gjithë partnerët do të përmirësohen, e ne do të kemi lëvizje të lirë dhe jetë më të mirë për njerëzit”– tha presidenti francez.