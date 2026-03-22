LIVE Protesta e PD, nis grumbullimi i qytetarëve në disa pjesë të qendrës, mungon podiumi

MINUTË PAS MINUTE – 18:45
Nis zyrtarisht protesta e PD, me 45 minuta vonesë.
18:44
Protesta po drejtohet nga kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, sekretari i përgjithshëm, Flamur Noka, të cilët janë në krye të turmës së protestuesve. Me ta janë dhe Agron Gjekmarkaj e Luciano Boçi. Më herët ishte raportuar se deputetët e PD nuk do t’i prinin protestuesve.
18:31
Protesta po zhvillohet në formën e një marshimi, me lëvizje të vazhdueshme të qytetarëve dhe jo me përqendrim në një pikë të vetme. Itinerari i saktë ende nuk është përcaktuar përfundimisht dhe mbetet në diskutim nga organizatorët, të cilët theksojnë se aktiviteti nuk do të ketë një drejtim apo organizim qendror.
18:25
Bulevardi ‘Dëshmorët e Kombit‘ mes piramidës dhe kryeministrisë ka nisur të mbushet me qytetarë që vijojnë të vijnë nga të gjitha akset hyrëse për t’iu bashkuar protestës marshim.
18:16
PËRMBLEDHJE – Tiranë, 22 mars 2026 – Ashtu siç ishte paralajmëruar prej ditësh, Partia Demokratike nis këtë të diel protestën e saj kombëtare para Kryeministrisë. E thirrur në orën 18, ajo ende nuk ka filluar.
Kreu i PD, Sali Berisha, ka mbërritur në selinë blu i veshur sportiv, ndërsa qytetarët kanë nisur të grumbullohen përpara nisjes së tubimit. Vetë Berisha u ka bërë thirrje qytetarëve që të dalin në shesh, duke e cilësuar këtë ditë si një moment të rëndësishëm për demokracinë në vend.
Ndryshe nga protestat e mëparshme, tubimi i sotëm nuk pritet të ketë fjalime, pasi në shesh vërehet mungesa e një podiumi.
Ndërkohë, si çdo herë para protestave të opozitës, godina e Kryeministrisë është rrethuar me gardhe metalike sigurie. Policia e Shtetit ka njoftuar gjithashtu për bllokimin e disa rrugëve kryesore gjatë zhvillimit të protestës.
Një ditë më parë, Berisha bëri me dije se deputetët e Partisë Demokratike do t’i bashkohen protestuesve në zonat e tyre, duke forcuar pjesëmarrjen në këtë tubim.
Protesta pritet të nisë në orën 18:00 dhe të zhvillohet nën masa të shtuara sigurie.
