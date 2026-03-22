Tensione pranë AKSHI-t gjatë protestës së opozitës, përdoret gaz lotsjellës dhe hidhen molotovë

Protesta e opozitës në Tiranë vijon të shoqërohet me përplasje, këtë herë pranë godinës së AKSHI.
Sipas raportimeve nga terreni, forcat e Policia e Shtetit kanë vendosur një kordon sigurie për të penguar depërtimin e protestuesve në ambientet e institucionit.
Gjatë përplasjeve është përdorur gaz lotsjellës nga policia për shpërndarjen e turmës, ndërsa nga ana tjetër protestuesit kanë hedhur molotovë në drejtim të autobotëve të ujit.
Situata paraqitet e tensionuar dhe dinamike, ndërsa autoritetet vijojnë përpjekjet për të mbajtur nën kontroll zhvillimet në terren.
