Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Tensione pranë AKSHI-t gjatë protestës së opozitës, përdoret gaz lotsjellës dhe hidhen molotovë
Transmetuar më 22-03-2026, 20:09

Protesta e opozitës në Tiranë vijon të shoqërohet me përplasje, këtë herë pranë godinës së AKSHI.

Sipas raportimeve nga terreni, forcat e Policia e Shtetit kanë vendosur një kordon sigurie për të penguar depërtimin e protestuesve në ambientet e institucionit.

Gjatë përplasjeve është përdorur gaz lotsjellës nga policia për shpërndarjen e turmës, ndërsa nga ana tjetër protestuesit kanë hedhur molotovë në drejtim të autobotëve të ujit.

Situata paraqitet e tensionuar dhe dinamike, ndërsa autoritetet vijojnë përpjekjet për të mbajtur nën kontroll zhvillimet në terren.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...