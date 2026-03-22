Vijojnë tensionet në protestë: molotovë drejt Ministrisë së Brendshme, policia përdor gaz lotsjellës

Tensionet në protestën e opozitës në Tiranë kanë vijuar edhe përpara godinës së Ministria e Brendshme, ku janë regjistruar përplasje mes protestuesve dhe forcave të rendit.
Sipas raportimeve nga terreni, protestuesit kanë hedhur bomba molotov dhe fishekzjarre në drejtim të institucionit, duke rritur rrezikun dhe tensionin në zonë.
Policia e Shtetit ka ndërhyrë menjëherë, duke përdorur gaz lotsjellës për të zmbrapsur turmën dhe për të rikthyer kontrollin e situatës.
Si pasojë e gazit dhe përplasjeve, një pjesë e protestuesve janë shpërndarë, ndërsa situata mbetet e paqëndrueshme dhe nën monitorim të vazhdueshëm nga autoritetet.
