Policia blindon edhe vilën e ish-diktatorit Enver Hoxha pas incidenteve të protestës së kaluar

Policia e Shtetit ka marrë masa për të mbrojtur vilën e ish-diktatorit Enver Hoxha nga tubimi i opozitës. Vendimi vjen pas protestës së kaluar, kur disa protestues hodhën bomba molotov dhe fishekzjarre drejt objektit.
Për të garantuar sigurinë, pranë vilës është vendosur një autobot me ujë, ndërsa policia ka përdorur edhe gaz lotsjellës dhe ujë me piper për të kontrolluar situatën dhe për të parandaluar incidente të mundshme.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd