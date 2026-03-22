Protesta e opozitës në Tiranë, nis me incidente dhe hedhje molotovësh
Transmetuar më 22-03-2026, 18:55

Protesta e opozitës në Tiranë është shoqëruar me tensione që në momentet e para të zhvillimit të saj.

Teksa kreu i Partia Demokratike e Shqipërisë, Sali Berisha, po lëvizte përgjatë Bulevardi Dëshmorët e Kombit për t’iu bashkuar protestuesve pranë Kryeministrisë, në turmë janë hedhur mjete shpërthyese artizanale (molotov).

Sipas raportimeve nga terreni, një shpërthim është dëgjuar pranë urës së Lanës, duke rritur tensionin mes protestuesve dhe forcave të rendit.

Kërkesat kryesore të protestës lidhen me dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, si dhe me arrestimin e Belinda Balluku, për të cilën opozita pretendon se ka pasur kërkesë nga SPAK, por që nuk u miratua nga shumica parlamentare.

Situata mbetet e tensionuar, ndërsa pritet reagimi i autoriteteve dhe zhvillimet e mëtejshme në terren.

