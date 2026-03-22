Protesta e opozitës në Tiranë: ‘Blindohet’ me gardh metalik edhe xhamia e Namazgjasë

Tirana përgatitet për nisjen e protestës kombëtare të opozitës, ndërsa Policia e Shtetit ka blinduar pikat kyçe të kryeqytetit për garantimin e rendit dhe sigurisë. Përveç Kryeministrisë dhe Kuvendit, këtë herë gardhi metalik ka rrethuar edhe xhamia e Namazgjasë.
Skenari i tubimit mbetet i paqartë për publikun, por mungesa e podiumit konfirmon se nuk do të ketë fjalime formale nga drejtuesit e opozitës. Për mbarëvajtjen e situatës, janë angazhuar rreth 1500 efektivë policie, ndërsa forcat zjarrfikëse janë në gatishmëri.
Plani i masave të sigurisë mbetet i ngjashëm me aksionet e mëparshme opozitare, ndërsa autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve që të shmangin çdo incident apo përplasje gjatë marshimit.
