Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Protesta e opozitës në Tiranë: ‘Blindohet’ me gardh metalik edhe xhamia e Namazgjasë
Transmetuar më 22-03-2026, 18:17

Tirana përgatitet për nisjen e protestës kombëtare të opozitës, ndërsa Policia e Shtetit ka blinduar pikat kyçe të kryeqytetit për garantimin e rendit dhe sigurisë. Përveç Kryeministrisë dhe Kuvendit, këtë herë gardhi metalik ka rrethuar edhe xhamia e Namazgjasë.

Skenari i tubimit mbetet i paqartë për publikun, por mungesa e podiumit konfirmon se nuk do të ketë fjalime formale nga drejtuesit e opozitës. Për mbarëvajtjen e situatës, janë angazhuar rreth 1500 efektivë policie, ndërsa forcat zjarrfikëse janë në gatishmëri.

Plani i masave të sigurisë mbetet i ngjashëm me aksionet e mëparshme opozitare, ndërsa autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve që të shmangin çdo incident apo përplasje gjatë marshimit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...