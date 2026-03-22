Berisha nuk heq dorë! Pasi u ndje keq dhe shkoi në shtëpi, rikthehet në protestë

Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha është rikthyer në protestë, pasi më herët u raportua se u largua pasi ndjehej keq nga gazi lotsjellës,
Berisha u ndje keq për disa minuta nga gazi losjellës i hedhur nga policia, që i shkaktoi probleme me frymëmarrjen dhe sytë, prandaj u largua drejt banesës së tij për t’u qetësuar. Megjithatë, pas pak minutash është rikthyer sërish në rrugë duke drejtuar protestuesit drejt rrugës së Elbasanit e më pas drejt parlamentit të Shqipërisë.
