Ndodh përplasja e parë. Protestuesit molotovë dhe fishekzjarre, policia kundër përgjigjet me gaz lotsjellës dhe ujë me piper
Transmetuar më 22-03-2026, 19:04

Protesta e opozitës në Tiranë është shoqëruar me përplasje mes protestuesve dhe forcave të rendit që në momentet e para të zhvillimit të saj.

Sipas raportimeve nga terreni, në drejtim të godinës së Kryeministrisë janë hedhur molotovë dhe fishekzjarrë, duke rritur ndjeshëm tensionin në zonë.

Policia e Shtetit ka reaguar menjëherë, duke përdorur ujë me piper dhe gaz lotsjellës për të shpërndarë turmën dhe për të vënë situatën nën kontroll.

Ndërkohë, kreu i Partia Demokratike e Shqipërisë, Sali Berisha, është mbrojtur nga truprojat me çadra gjatë lëvizjes në terren. Ai është parë gjithashtu i pajisur me maskë kundragaz dhe kapuç, si masë mbrojtëse ndaj gazit lotsjellës.

Situata paraqitet dinamike, ndërsa priten zhvillime të mëtejshme nga protesta dhe reagime zyrtare nga autoritetet.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

