Ndodh përplasja e parë. Protestuesit molotovë dhe fishekzjarre, policia kundër përgjigjet me gaz lotsjellës dhe ujë me piper

Protesta e opozitës në Tiranë është shoqëruar me përplasje mes protestuesve dhe forcave të rendit që në momentet e para të zhvillimit të saj.
Sipas raportimeve nga terreni, në drejtim të godinës së Kryeministrisë janë hedhur molotovë dhe fishekzjarrë, duke rritur ndjeshëm tensionin në zonë.
Policia e Shtetit ka reaguar menjëherë, duke përdorur ujë me piper dhe gaz lotsjellës për të shpërndarë turmën dhe për të vënë situatën nën kontroll.
Ndërkohë, kreu i Partia Demokratike e Shqipërisë, Sali Berisha, është mbrojtur nga truprojat me çadra gjatë lëvizjes në terren. Ai është parë gjithashtu i pajisur me maskë kundragaz dhe kapuç, si masë mbrojtëse ndaj gazit lotsjellës.
Situata paraqitet dinamike, ndërsa priten zhvillime të mëtejshme nga protesta dhe reagime zyrtare nga autoritetet.
