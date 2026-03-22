Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
‘Parti e krimit’! Hidhet molotov edhe drejt selisë së PS-së; ndërhyrje e policisë
Transmetuar më 22-03-2026, 19:38

Protesta e opozitës në Tiranë vijon të jetë e tensionuar, ndërsa incidente janë shënuar edhe pranë selisë së Partia Socialiste e Shqipërisë.

Sipas raportimeve, protestuesit kanë hedhur molotov në drejtim të godinës, ndërsa kanë lëshuar edhe thirrje kundër qeverisë. Një grup protestuesish ka tentuar të depërtojë në rrugicën që të çon drejt selisë, por është ndaluar nga forcat e rendit.

Policia e Shtetit ka ndërhyrë për të shpërndarë turmën, duke përdorur autobotë me ujë dhe gaz lotsjellës për të vënë situatën nën kontroll.

Situata në zonë mbetet e tensionuar, ndërsa autoritetet vijojnë monitorimin për të parandaluar përshkallëzimin e mëtejshëm të dhunës.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...