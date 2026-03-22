‘Parti e krimit’! Hidhet molotov edhe drejt selisë së PS-së; ndërhyrje e policisë

Protesta e opozitës në Tiranë vijon të jetë e tensionuar, ndërsa incidente janë shënuar edhe pranë selisë së Partia Socialiste e Shqipërisë.
Sipas raportimeve, protestuesit kanë hedhur molotov në drejtim të godinës, ndërsa kanë lëshuar edhe thirrje kundër qeverisë. Një grup protestuesish ka tentuar të depërtojë në rrugicën që të çon drejt selisë, por është ndaluar nga forcat e rendit.
Policia e Shtetit ka ndërhyrë për të shpërndarë turmën, duke përdorur autobotë me ujë dhe gaz lotsjellës për të vënë situatën nën kontroll.
Situata në zonë mbetet e tensionuar, ndërsa autoritetet vijojnë monitorimin për të parandaluar përshkallëzimin e mëtejshëm të dhunës.
