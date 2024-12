Rregullat e reja të BE-së për karikuesit e zakonshëm USB-C!

Të gjitha pajisjet elektronike portative të vogla dhe të mesme të shitura në BE duhet të jenë të pajtueshme me portet USB-C. Konsumatorët e BE-së nuk do të kenë më nevojë për një karikues tjetër për smartfonët, tabletët, kamerat, kufjet dhe pajisjet e tjera, pasi portat e karikimit USB Type-C do të bëhen standardi për mjetet në të gjithë bllokun. Në vitin 2022, Parlamenti Evropian dhe shtetet anëtare votuan me shumicë dërrmuese në favor të heqjes së metodave alternative të karikimit, që do të thotë se të gjitha pajisjet elektronike portative të vogla dhe të mesme të shitura në BE duhet të jenë të pajtueshme me portet USB-C.

Bëhet e ditur se sipas rregullave të BE-së, konsumatorët mund të zgjedhin gjithashtu të mos marrin një karikues të ri me çdo pajisje që blejnë. Prodhuesit e laptopëve do të përballen me të njëjtat rregulla që nga 28 prilli 2026. Anna Cavazzini, kryetare e Komitetit të Parlamentit Evropian për Tregun e Brendshëm dhe Mbrojtjen e Konsumatorit, tha në një deklaratë për shtyp se kjo “shënon një hap vendimtar drejt komoditetit të konsumatorit dhe përgjegjësisë mjedisore”.

“Këto rregulla kanë të bëjnë me trajtimin e tonëve të mbeturinave të krijuara nga karikuesit e hedhur çdo vit dhe kursimin e rreth 250 milionë euro për familjet e BE-së duke eliminuar blerjet e panevojshme të karikuesve çdo vit”-shpjegoi Cavazzini. Parlamenti tha se do të “monitorojë nga afër” se si prodhuesit përshtaten me këto ndryshime.

Një kabllo karikimi në dukje e zakonshme, e njohur si kabllo O.MG, përbën një kërcënim serioz për sigurinë, paralajmërojnë ekspertët e sigurisë kibernetike. Ryan Montgomery, eksperti i sigurisë kibernetike në Amerikë, paralajmëron për rreziqet e ndarjes së një kablloje karikimi. “Një kabllo e rregullt e iPhone mund të bëjë kërdi në pajisjen tuaj falë një implanti të fshehur që lejon vjedhjen e të dhënave dhe instalimin e malware”-pohon Montgomery. Duke demonstruar potencialin e një kablloje të tillë në rrjetet sociale, ai tregoi se si mund të marrë kontrollin e një kompjuteri apo telefoni vetëm me një klikim.